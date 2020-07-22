V Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi V Olan Hayvanlar

V harfi ile başlayan pek çok hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanlardan bazıları insanlar tarafından bilinen hayvanlar olur iken bazıları hiç duyulmamış hayvanlar olabilir.

V Harfi İle Başlayan Hayvanlar

Doğada yaşayan ve doğaya pek çok katkısı bulunan çok fazla hayvan bulunur. Bu hayvanlardan bazıları V harfi ile başlamaktadır. V harfi ile başlayan hayvanla ve özelliklerini şu şekilde açıklayabiliriz:

Vaşak: Kedigiller familyasından bir hayvandır. Orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabanı tür bir hayvan çeşididir.

Vatoz Balığı: Balık türlerinden rajiformes takımına özgü bir balıktır. Kıkırdaklı balık sınıfındadır. Bu sınıfta vatoz dışında köpek balıkları da bulunmaktadır. Vatozların gövdeleri yassı ve kuyrukları çok uzundur. Kelebek kanadına benzeyen büyük yüzgeçleri bulunur. Vatozlar bu özellikleri ile diğer balıklardan oldukça farklıdır.

Vikunya: Devegiller familyasından bir hayvan türüdür. Memeli bir hayvandır. Guanako hayvanına benzemektedir. Fakat tek farkı guanakodan daha küçük ve ince yapılıdır. Boyları 150 santimetredir. Üst kısmı açık kahverengi iken alt kısmı beyaz renklidir. Alt kesici dişleri kemirgenlerde olduğu gibi sürekli değişmektedir. Bu da anatomik bir özelliğidir.

Vapiti: Vapitinin diğer adı Kanada geyiğidir. Vapiti hayvanları dünyada bulunan geyik türlerinden en büyüğüdür. Kuzey Amerika ve Asya'nın doğusunda bulunur. En büyük memelilerdir.

Vizon: Vizonlar Kuzey Amerika ve Asya'nın kuzey bölgelerinde yaşarlar. Uzun kuyrukları bulunmaktadır. Uzun kuyrukları ile beraber uzunlukları 35 ile 50 santimetre aralığındadır. Sırtlarında koyu, karnında ise açık renkler bulunur. Kuyrukları püsküllü olup kürkleri çok ünlü hayvanlardır. Mink adı ile taranan kürkleri bulunur.

Volverin: Görüntüleri ayılara benzemektedir. Fakat çakallar ile yakından akrabadır. Memeli bir hayvandır. Büyüklükleri orta derecededir. Çok fazla büyük olmasa bile güçleri çok fazladır. Volterin hayvanları Kanada, Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey İrlanda'nın dağlık bölgelerinde ormanlarda yaşarlar.

Valabi: Kangurugiller familyasında yaklaşık 30 türde hayvan bulunur. Valabiler de kangurugiller familyasında yer almaktadır. Genellikle kangurudan ve wallaroo'dan daha küçük hayvanlardır.

Vampir Yarasa: Orta Amerika'da yaşayan bir hayvan türüdür. Kan emici bir yarasa çeşidi olan vampir yarasalar kümes hayvanlarının, büyük sıcakkanlı hayvanların ve insanların bile kanını emerek beslenmektedir. Doğada en çok bulunan vampir yarasalar kırmızımsı esmer vampirlerdir. En büyük vampir yarasanın boyu 100 santimetreye kadar uzamaktadır.