Viran Ne Demek? Tdk'da Viran Etmek, Viranelik Ve Viraneye Çevirmek Kelime Anlamı Nedir?

Viran kelimesi TDK’ya göre, ‘Yıkılmış, dökülmüş, bakımsız kalmış ve yıkık olan yapı ile yerler’ anlamına gelmektedir. Gerçek anlamı ile beraber aynı zamanda mecazi anlamı üzerinden de kullanılan bir sözcüktür.



Viran Ne Demek?



Herhangi bir durum için yıkılmış ya da dökülmüş ve bakımsız kalmış durumlara viran denmektedir.



‘’Şu ana kadar gördüğüm her yer viran olmuş.’’



‘’Virane gönlüm senin yüzünden bu hale geldi.’’



Görüldüğü üzere hem gerçek anlamı ile beraber hem de mecazi olarak soyut kapsamda kullanılabilmektedir.



TDK'da Viran Etmek, Viranelik ve Viraneye Çevirmek Kelime Anlamı Nedir?



Viran kelimesi üzerinden türemiş olan viran etmek ve viranelik ile beraber viraneye çevirmek gibi kelime grupları da bulunmaktadır.



Bu doğrultuda ilk olarak TDK açısından viran etmek sözcüğüne bakıldığında, ‘yıkmak ve harap etmek’ anlamları taşımaktadır. Bu durum herhangi bir bina veya yapı ile beraber mecazi olarak da kullanılabilir.



Viranelik kelimesi ise, ‘yapı yıkıntıları ile dolu yer’ anlamına sahiptir. Yani yıkıntıya dönmüş olan bir yer şeklinde ifade edilebilir.



Son olarak viraneye çevirmek anlamı da yine TDK üzerinden ele alındığı zaman, ‘yakıp yıkmak, yıkıntı durumuna getirmek ve harap etmek’ anlamları üzerinden karşılık buluyor.