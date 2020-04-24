Vizyon Ne Demek? TDK'ya Göre Vizyon Nedir, Ne Anlama Gelir?

Vizyon kelimesi aslında birden fazla anlam taşımaktadır. Vizyon kelimesinden genellikle kişilerin ya da kurumların sahip olduğu bir nitelik gibi bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Kurumumuzun vizyonu budur ya da bu kişi çok vizyonlu ya da vizyonsuz gibi ifadelerin kullanıldığına çoğu zaman tanık olmuşsunuzdur. Kelimenin orijinali “vision” ve kelime Fransızca kökenlidir. Türkçeye vizyon olarak çevrilmiştir.



Vizyon Nedir?



Vizyon kelimesinin ilk bilinen anlamı görünümdür. Diğer anlamları, daha mecazidir. Vizyon kelimesinin görünüm dışındaki anlamları, sağgörü ve ileri görüştür. Vizyonlu olarak tabir edilen insanlar vizyon sahibi yani geleceğe ilişkin bir görü sahibi insanlardır.



TDK'ya Göre Vizyon Nedir?



TDK'ya göre de vizyon kelimesi, görünüm, ülkü, sağgörü, sinema ve TV gösterim ve mecazi anlam taşıyan ileri görüştür. Bu kişi çok vizyonlu derken aslında mecazi anlamda o kişinin ileri görüşlü olduğu vurgulanmaktadır.