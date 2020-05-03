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    HaberlerEğitim Haberleri Vizyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Vizyon Sahibi Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    03.05.2020 - 20:43 |

    Vizyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Vizyon Sahibi Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir dildir. Dilimize yabancı dillerden geçmiş pek çok kelime bulunmaktadır. Vizyon kelimesi de o yabancı kelimelerden biridir. Vizyon kelimesinin dilimizde karşılığı bulunmaktadır. Peki, vizyon ne demek? TDK'ya göre vizyon sahibi olmak kelimesinin anlamı nedir? İşte Vizyon kelimesine dair tüm bilgiler.

    Vizyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Vizyon Sahibi Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde her kelimenin anlamı bulunmaktadır. Vizyon sahibi olmak kelimesine dair de bilgi verilmiştir. Vizyon kelimesinin kökeni Fransızcadır. Fransızcadan dilimize geçen pek çok kelime bulunmaktadır. O kelimelerden biri de vizyon kelimesidir. Vizyon kelimesinin 4 tane anlamı bulunmaktadır. Vizyon kelimesi günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden biridir.

    Vizyon Ne Demek?

    Vizyon kelimesinin ilk anlamı görünümdür. Görünüm kelimesi yerine günlük hayatta sık sık vizyon kelimesi kullanılmaktadır. Vizyon kelimesinin diğer anlamları ise şu şekildedir;

    - Ülkü

    - Sağgörü

    - İleri görüş

    kelimeleridir. Bu kelimeler günlük hayatta birbirinin yerine kullanılabilir. Herhangi bir yanlışlık söz konusu değildir. Kişilerin veya kurumların gelecek de yapmış olduğu planlara da vizyon denilmektedir. Vizyon ile vizyon sahibi olmak kelimeleri birbirleri ile aynı anlama sahiptir.

    TDK'ya Göre Vizyon Sahibi Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Vizyon kelimesinin kökeni Fransızcadır. Ayrıca Vizyon sahibi olmak kelimesinin üç tane anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre vizyon sahibi olmak kelimesinin anlamı geniş görüşlü demektir. Bir diğer anlamı ise ileri görüşlüdür. Son anlamı ise ufku geniş kimsedir.

     

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