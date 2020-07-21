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    21.07.2020 - 17:48 |

    Vücudumuzdaki Sistemler Nelerdir? İnsan Vücudunda Bulunan Sistemler Ve Sağlığı

     İnsanın sağlıklı şekilde yaşamını sürdürebilmesi için, vücuttaki sistemler birbiriyle bağlantılı olarak çalışır. Her birinin ayrı görevi bulunmaktadır ve bu görevler sistem içerisinde sürekli olarak devam eder. Peki, vücudumuzdaki sistemler nelerdir? İnsan vücudunda bulunan sistemler ve sağlığı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Vücudumuzdaki Sistemler Nelerdir? İnsan Vücudunda Bulunan Sistemler Ve Sağlığı

     

     

     Fizyolojik açıdan aynı işlevi gören yapısal organlar olarak vücut sistemi öne çıkıyor. Bunlar bir nevi yapısal organ birlikleri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle vücudun yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli şekilde devam ettirebilmesi için, tüm organların sağlıklı biçimde çalışması gerekmektedir. O yüzden vücudun baştan aşağı birçok farklı kısmında değişik sistemler yer alır.

     

     Vücudumuzdaki Sistemler Nelerdir?

     

     İnsan vücudunda farklı görevleri bulunan birçok sistem bulunmaktadır. Her bir sistem kendi içerisinde oldukça geniş bir yelpazeye ayrılmakta ve detaylı şekilde tıp dünyasında incelenmeye devam etmektedir. Ancak burada görevleri ve kısımları açısından vücudumuzdaki sistemleri kısaca ele almak mümkün.

     

     Dolaşım sistemi; Çok hücreli canlılarda besin kaynaklarının ve oksijenin bütün hücrelere ulaşmasına imkan tanıyan sistem dolaşım sistemidir. Aynı zamanda metabolik bazı faaliyetler neticesinde oluşan karbondioksit ile beraber, diğer bütün zararlı unsurların atılmasına olarak vermektedir.

     

     Sindirim sistemi; Alınan besin kaynaklarını hücrelere ve kana aktarımını sağlayabilmek için çalışan sistem sindirim sistemi olarak bilinmektedir. Kimyasal ve mekanik olarak iki farklı şekilde çalışan sindirim sistemi, besin kaynakları çok küçük parçalara ayırarak sağlıklı şekilde geçiş yapmasına imkan verir.

     

     Boşaltım sistemi; Vücutta bulunan fazla suyun ve su içerisinde yer alan erimiş haldeki zararlı unsurlar ile gereğinden fazla bulunan maddelerin atılmasını olanak tanıyan sistem boşaltım sistemidir. Aynı zamanda besin kaynakları üzerinden oluşan pek çok atığın sağlıklı şekilde uzaklaştırılmasında büyük bir öneme sahiptir.

     

     Sinir sistemi; Vücuttaki tüm sistemleri birbirine bağlayan, onları koordine eden ve ahenkli çalışmasını sağlayarak yöneten sistem sinir sistemidir. Bu doğrultuda uyarılma, değerlendirme, uyarma ile beraber görevlerin hızlı şekilde yapılabilmesini sağlamak amaçlı sinir sistemi büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda merkezi ve çevresel olmak üzere sinir sistemi 2 farklı yapı üzerinden çalışmaktadır.

     

     Solunum sistemi; Kısaca karbondioksit (CO2) gazından oksijen (O2) gazı ile yer değiştirmesini sağlayan sistem solunum sistemidir. Kan hücreleri üzerinden taşınmak suretiyle insanın yaşamını oluşturan temel sistemdir.

     

     Hareket ve destek sistemi; Vücudun hareket etmesini ve dik durmasını sağlayan sistem hareket ve destek sistemi olarak bilinmektedir. İskelet ve kas sistemi olarak ikiye ayrılır.

     

     İnsan Vücudunda Bulunan Sistemler ve Sağlığı

     

     İnsan vücudunda bulunan sistemler ve sağlığı ayırt etmeden büyük bir öneme sahiptir. Her birinin eşit oranda ve hatasız şekilde çalışması gerekir. Çünkü birbirine bağlantılı olan vücut sistemleri, aynı şekilde birbirine muhtaçtır.

     

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