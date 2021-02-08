Watt Hesaplama Nasıl Yapılır? Watt Miktarı Hangi Formül İle Hesaplanır?

Watt hesaplama formülünde bağımsız değişkenler tespit edilir. Bağımsız değişkenler kullanılan elektrik miktarıdır. Bu bağımsız değişkenin sembolü watt cinsinden hesaplanır. Sembolü de wattdır. Voltaj da aynı yoldan elektrik akımının gücünü ölçer. Matematiksel birkaç formül ile hepsinin hesaplanması çok kolaydır.

Watt Hesaplama Nasıl Yapılır?

Watt değerini hesaplamak için ilk önce volt ve amper birimleri bilinmelidir. Volt ve amper birimlerinin değerleri çarpılırsa ortaya watt değeri çıkar. Evet, watt değerini hesaplamak bu kadar kolaydır. Sadece tek bir çarpma işlemi watt değerini ortaya çıkarır. Örneğin 5 akımlık bir amper ve 100 voltluk bir enerji var ise hesap buradan yapılır. Tek yapılması gereken amper ve volt değerinin çarpılmasıdır. Yani 5*100= 500'dür. Yani watt değeri 500'dür.

Watt Miktarı Hangi Formül İle Hesaplanır?

Watt miktarını belirlemenin bir diğer yolu da alet kullanmaktır. Matematiksel olarak hesaplama formülü amper * volt = watt olur. Fakat aletler de basit olarak bu işlemi pratik bir şekilde yapar. Örneğin internette çok sayıda watt hesaplama programı yer almaktadır. Bu programlardan bir tanesi de bu değerlerin bulunmasına yardımcı olacaktır. İlk olarak genelde güç kaynaklarının üzerinde yazan bilgiler girilmelidir. Yani volt ve amper değeri istenir. Bunlar genelde güç kaynaklarının üzerinde semboller ile belirtili. Gerekli bilgiler siteye girildikten sonra pek çok bilgi kullanıcıya sunulur. Bu bilgiler içerisinde watt miktarı bilgisi de yer alır.