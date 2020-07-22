Y Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Y Olan Hayvanlar

Doğada yaşayan tüm hayvanlar ekosistemin dengesi için çok önemli yer bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Y harfi ile başlar Y harfi ile başlayan hayvan dendiğinde akla birkaç isim gelebilir. Oysaki doğada pek çok Y harfi ile başlayan hayvan çeşidi bulunmaktadır.

Y Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

Dünyada bizim bilmediğimiz pek çok hayvan bulunmaktadır. Bunlardan bazıları da Y harfi ile başlamaktadır. Özellikleri ve çeşitleri bakımından birbirinden farklı olan Y harfi ile başlayan hayvanları şu şekilde sizlere listeledik.

- Yalıçapkınıgiller: Gökkuzgunları ailesine ait bir kuş familyasıdır. Bu ailede bulunan kuş türleri dünyanın pek çok yerine yayılmış durumdadır. Avustralya'dan başlayıp Afrika'ya kadar yayılmışlardır. Bazı türleri Avrupa'da ve Asya'da görülebilir.

- Yarasa: Memeliler takımından ve uçma yeteneği olan bir hayvandır. 200 adet cins ve 900 ile 1000 arası türleri bulunur. Kanatları açık durumdayken boyutları 5 santimetreden 150 santimetreye kadar değişebilir. Tropikal bölgelerde daha fazla yaşarlar. Fakat genellikle dünyanın her yerinde bulunurlar. Dünyanın dengesi açısından çok önemli hayvanlardır. Çünkü çok fazla böcek tüketirler.

- Yengeç: Genellikle denizde yaşayan yengeçlerden bazıları karada da yaşamaktadır. Çoğu zaman zehirli ve tehlikeli hayvanlardır. Ani refleksleri ile kendilerini korurlar. Kıskaçları kendini koruma yöntemleridir. Kabuklu canlılardır. 1 santimetreden küçük olan minik yengeçler bulunur iken, boyu 4 metre olan Japon örümcek yengeci de bulunmaktadır. Bu yengeç çok tehlikelidir. Okyanuslarda ve tatlı sularda pek çok farklı türleri de bulunmaktadır. Beş çift bacağına sahiplerdir. Toplamda 10 bacak ve iki kıskaçları bulunmaktadır.

- Yılan: Pullu takımına ait bir sürüngen türüdür. Ayaksız ve etçil hayvanlardır. Ayaksız kertenkele ile karıştırılabilir. Serpentes takımının üyesi olan ayaksız kertenkeleden farkı dış kulağının ve göz kapağının olmayışıdır. Tüm pullu hayvanlar gibi yılanlar da üst üste pullar ile kaplı ektotermik amniyor omurgalı sınıfındandır.

- Yunus: Yunusgiller familyasından balık türüdür. Yarasalar gibi yönlerini bulmak için seslerini kullanırlar. Yunuslar uyudukları zaman beyinlerinin sadece yarısı uykuya dalar. Bunun sebebi boğulmayı engellemektir. Memeli bir hayvandır. Diğer memelilerden farkı karınlarından yavruları çıkarken kuyrukları önde çıkar. 260 metre derinliğe dalabilirler. Su yüzeyinden 6 metre yukarıya zıplama özelliği bulunur. .