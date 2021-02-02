Yan Cümlecik Nedir, Nasıl Bulunur? Yan Cümlecik Görevleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Yan cümlecik özellikle herhangi bir durumu açıklamak için önemli bir destek sağlar. Temel cümlenin yanında kullanılır ve açıklayıcı bir etki oluşturur. Tabii pek çok öğrenci bunun nasıl kullanıldığını ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi almaya çalışmaktadır. Şimdi gelin bu konu hakkında bazı bilgilere bakalım.



Yan Cümlecik Nedir?



Genel olarak yan cümlecik nedir sorusuna, temel cümlenin bir öğesi durumundaki yargılara yan cümlecik denebilir. Özellikle temel cümleyi açıklama bakımından kullanılır. Sadece açıklamakla kalmaz aynı zamanda güçlendirir. Bu sebepten dolayı temel cümle ile beraber yan cümlecik aynı ifade üzerinde ele alınarak değerlendirilir.



Yan Cümlecik Nasıl Bulunur?



Yan cümlecik genel olarak cümlenin başında yer alır. Cümle içerisinde çeşitli görevler ele alır ve temel cümleyi daha etkin bir şekilde açıklar. O yüzden yan cümlecik bulurken bütün olarak ele aldığımız cümlenin başına bakarız. Böyle cümle içerisinde ortaya çıkan yargıyı, yani temel cümleyi anlatmış olduğu görülür.



Yan Cümlecik Görevleri Nelerdir?



Yan cümlecik aynı zamanda belli başlı bazı görevler üzerinden cümle içerisinde kullanılır. Öncelikle cümleyi daha anlaşılır ve daha açıklayıcı bir hale getirmek için değerlendirilir. Aynı zamanda cümle içerisinde birleşik cümle olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda girişik birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, ki’li birleşik cümle ve edatlı birleşik cümle gibi farklı örnekleri ön plana çıkmaktadır. Ancak genel olarak cümlenin başına bakıldığı vakit, açıklayıcı olarak yan cümlecik bulunabilir ve anlaşılabilir.



Yan Cümlecik Örnekleri Nelerdir?



Birçok farklı örnek ele almak suretiyle yan cümleciği ifade etmek mümkün.



‘’Odaya geldiği zaman evin ışıkları yandı.’’



Burada, ‘Odaya girdiği zaman’ cümlesi yan cümlecik olarak öne çıkıyor. Kalan diğer kısım ise temel cümledir. Bakıldığı vakit yan cümle yargının neden ve nasıl, ne zaman yapıldığına dair bilgi verir. Bu sayede evin ışıklarının yanması üzerinden durumu çok daha iyi bir şekilde anlamak mümkün olur.



‘’Onun eve gelmesi karısını biraz rahatlatmıştı.’’



Aynı şekilde yine cümlenin başına bakıldığı zaman, ‘Onun eve gelmesi,’ yan cümlecik olarak öne çıkıyor. Böylece karısının neden rahatladığı üzerine daha net bir bilgi alınır. Bu şekilde birçok farklı örnek ile beraber yan cümlecik üzerinden temel cümle daha anlamlı hale gelebilir.