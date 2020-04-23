23.04.2020 - 16:29 |
Yan yana Nasıl Yazılır? Yan Yana Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yan yana Kelimesinin Doğru Yazılışı
Kimi zaman sohbet esnasında sık sık kullandığımız bazı kelimeler vardır. Bu kelimelerin doğru yazılışını zaman zaman karıştırabiliyoruz. Kelimelerin doğru yazılışını internet ortamında veya farklı platformlar üzerinden araştırmaktayız. Kelimelerin doğru yazılışını bilmek imla kuralları gereğince de önem teşkil ediyor. Günlük hayatta kullandığımız en sık kelimelerden biri de yan yana kelimesidir. Peki, yan yana nasıl yazılır? Yan yana TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? İşte, detaylar.
Yanyana kelimesinin TDK sözlüklerinde doğru yazımı yer almaktadır. Dolayısıyla günlük hayatta oldukça fazla kullandığımız bu kelimenin doğru yazılışını bilmekte yarar var.
Yan Yana TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Yanyana kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı yan yana şeklindedir. Kelimenin ayrı yazılışı doğru olan ifadedir. Yanyana yazımı yanlıştır.
Yan Yana Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri
Yan yana kelimesinin doğru yazımına örnek cümle;
"Burada, yan yana iki odamız vardı."
Yan yana kelimesinin yanlış yazımına örnek cümle;
"Hepimiz yanyana bir şekilde duruyorduk."
Yan Yana Ne Demek?
Yan yana kelimesi birbirinin yanında olan anlamını ifade eder. Bir ötekinin yanında olarak ifade edilen şekli ile kullanılır.
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