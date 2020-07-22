Yansıma Sözcük Nedir? Yansıma Sözcükler İle İlgili Örnek Cümleler Ve Konu Anlatımı

Yansıma, kişilerin sürekli kullandığı kelimelerdir. Kısaca yansıma doğada var olan canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslerin taklit edilmesi ve taklit edilir iken çıkarıldığı seslerdir.

Yansıma Nedir?

Doğada pek çok canlı veya cansız varlık bulunur. Cansız varlıklar bir yerden düştüğünde veya canlılar tarafından hareket ettirildiğinde bazı sesler çıkarmaktadır. Canlı varlıklar ise istem dışı veya fark etmeden çıkardıkları bazı sesler bulunur. Bu canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları sese yansıma sesler denir. Bu seslerden türetilen kelimelere ise yansıma kelimeler denmektedir.

Günlük hayatta insanlar bazen anlatımlarını kuvvetlendirmek için yansıma sözcükler kullanırlar. Pek çok kişinin sıklıkla kullandığı bu sesler kelimelere dönüştürülebilir. Bu seslerin kelimelere dönüştürüldükten sonra ortaya çıkan sözcüklere yansıma sözcük denmektedir. İnsanlar bir varlığı anlatırken o varlık ile ilgili veya benzer durumları ifade edebilmek için yansıma sözcüklerini tercih ederler.

Yansıma sözcükler: İnsanlara ait olan sözcükler, hayvanlara ait olan sözcükler, cansız varlıklara ait olan sözcükler ve makinelere ait sözcükler olarak çeşitlere ayrılabilir. Çünkü insana ait yansıma sözcükleri ile hayvanlara ve cansız varlıklara ait yansıma sözcükleri birbirinden farklıdır. Hatta canlılar arasında hayvanlarda bile hayvan çeşitlerinde yansıma olan sözcükler değişkenlik gösterir. İnsanlara, hayvanlara, cansız varlıklara ve makinelere ait yansıma sözcükleri şunlardır:

- İnsanlara ait yansıma sözcükleri: İnsanların hapşırması sonucunda olan yansıma sözcüğü hapşırmak kelimesidir. Horlanması sonucunda oluşan yansıma sözcüğü horlamak kelimesidir. İnsanların yaptığı şık sesinin yansıma olan kelimesi ise şıklatmak kelimesidir. Görüldüğü gibi insanların çıkardıkları bazı sesler kelimelere dökülebiliyor. Bu kelimelere yansıma kelimesi denmektedir.

- Hayvanlara ait yansıma sözcükler: Kedilerin miyavlamasında kullanılan yansıma sözcük miyav kelimesidir. Köpeklerin havlamasında kullanılacak yansıma sözcük hav kelimesidir. Kuzuların ve koyunların melemesinde kullanılacak yansıma sözcüğü ise 'me' kelimesidir.

- Cansız varlıklara ait yansıma sözcükler: Şırıl sesi şırıltı olarak, çatır sesi çatırdı olarak, hışır sesi ise hışırtı olarak yansıma sözcüklerine dönüşebilir.

- Makinelere ait yansıma sözcükler: Patlamada oluşan pat sesin yansıma sözcüğü pat, vın sesinin yansıma sözcüğü vınladı, zır sesinin yansıma sözcüğü ise zırıltıdır.

Yansıma Sözcükleri İle İlgili Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı

Doğada bulunan canlı veya cansız varlıkların çıkardıkları seslerin sözcüklere dökülmüş haline yansıma sözcükler denmektedir. Yansıma sözcükler cümle içerisinde ad, sıfat, zarf ve fiil gibi türlerde de kullanılabilen sözcüklerdir. Yansıma sözcüklerine şu şekilde örnek verebiliriz:

- Bu hışırtı arka taraftan geliyor: Yansıma sözcüğü hışırtıdır.

- Kıtır çerezleri çok severim: Yansıma sözcüğü kıtır kelimesidir.

- Kapı gıcırdıyor: Yansıma sözcüğü gıcırdıyor kelimesidir.