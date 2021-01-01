Yaşar İsminin Anlamı Nedir? Yaşar Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Çok uzun yıllardır Türkiye'de yer alan Yaşar ismi, aynı zamanda Türkçe kökenli bir addır. Hem hoş tonlaması hem de güzel anlamı ile beraber çocuklar için değerlendirilebilecek en güzel isimler içerisinde geliyor.



Yaşar Ne Demek?



Yaşar aslına bakılırsa çocuklara en güzel dileği sunan etkileyici bir anlama sahiptir. Bu doğrultuda Yaşar isminin anlamı, ‘Doğan çocuğunuzun ömrünün uzun olması üzerinden kullanılan bir isim olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda kolay okunuşu ve hoş telaffuzu eşliğinde tek başına ya da başka isimler üzerinden de bir araya getirilecek bir adlar içerisinde bulunmaktadır. Rengi mavi olması ile beraber erkek çocukları için yaygın kullanılan isimlerden biridir.



Yaşar İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Yaşar ismi Kur'an'da yer almamaktadır. Kökeni çok eski tarihlere dayanan ve Türkçe olan bu güzel isim, özellikle çocuklar için vadettiği anlamı eşliğinde önemli bir değere sahiptir. Diğer yandan pek çok aile ismi Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu isim Kur'an'da yer almamaktadır. Erkek çocukları için günümüzde hala oldukça fazla sevilen ve kullanılan isimler içerisinde bulunmaktadır.