Yavuz Sultan Selim Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?

1517 yılında Ridaniye zaferinin arından Osmanlı Ordusu, Mısır'ın başkenti Kahire'ye girdi. Kahire'de kılınan cuma namazının ardından orada bulunan bir hatip, Yavuz Sultan Selim'e ''Hakim'ül Haremeyn Eş Şerifeyn'' unvanını verdi. Bu unvan, Haram Şehirlerin (Mekke ve Medine) Mutlak Hakimi anlamına gelmektedir. Fakat I. Selim, buna itiraz etmiş ve ''Ben bu kutsal toprakların yalnızca hizmetçisi olabilirim'' demiştir. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim'in unvanı Hadim'ül Haremeyn Eş Şerifeyn (Haram Şehirlerin Hizmetçisi) olarak değiştirildi.



YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ GELİŞMELERİ NELERDİR?

I. Selim padişah olmadan önce 13 yıl boyunca Trabzon Sancak Beyliğini başına getirildi. Henüz 17 yaşındayken üstlendiği bu görevi 1510 yılına kadar başarıyla yerine getirdi. Sultân Bayezid-î Velî, 1512 yılında beyin kanaması geçirince tahta çıktı.



16. yüzyılın başından ilk yıllarından itibaren Osmanlı İmparatorluğunun Anadolu topraklarındaki egemenliği tehlikedeydi. Bu bölgede hak iddia eden Safevi Devleti'ni yıkmak isteyen Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında İran Seferine çıktı. Sefer sırasında uzun bir bekleme süresi yaşandığı için Osmanlı askerleri geri dönmek istedi. Buna rağmen 23 Ağustos 1514 tarihinde Şah İsmail'in başında olduğu Safevi ordusu ile savaşa girildi. Yalnızca bir gün süren savaş Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle sonuçlandı.



Çaldıran Savaşının en önemli sonuçlarından biri Alevi - Sunni çatışmasını alevlendirmiş olmasıdır. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu bu savaştan sonra tüfek başta olmak üzere birçok yeni icadı savaşlarda kullanmaya başladı.



Yavuz Sultan Selim, bir sonraki yıl Bitlis, Hasankeyf ve Cizre'yi de ülke topraklarına kattı. 24 Ağustos 1516 yılında Memlük Devleti ile Osmanlı Ordusu, Suriye'de karşı karşıya geldi. Tarihi kayıtlara Mercidabık Muharebesi olarak geçen savaşın nedeni, Mısır Seferine çıkan Osmanlı Ordusunun Suriye'den geçmesine izin verilmemesidir. Önce Mercidabık sonra Gazze Muahrabelerini kazanan Yavuz Sultan Selim, hiç ara vermeden Mısır Seferine devam etti.



16. yüzyılda başlayan Celali İsyanları, I. Selim döneminde de devam etmiştir. Padişah, isyanı bastırması için Şehsüvaroğlu Ali Bey'i gönderdi. Sert önlemler alan Osmanlı ordusu, ayaklanmanın daha fazla büyümesine engel oldu.



Yavuz Sultan Selim sadece 8 yıl tahtta kalmış olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu, en parlak dönemlerinden birini onun hükümdarlığında yaşamıştır. Onun döneminde halifelik ilk kez Abbasilerden Türklere geçmiştir. Osmanlı Devletinin sınırları ise 5.200.000 kilometrekareye çıkmıştır.



1520 yılında padişahın sırtında Aslan Pençesi adıyla bilinen bir çıban çıktı. Çorlu karargahında iken rahatsızlan I. Selim, 22 Eylül 1520 tarihinde vefat etti.