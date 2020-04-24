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    24.04.2020 - 03:07 |

    Yeryüzü Nasıl Yazılır? Yer Yüzü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yeryüzü Kelimesinin Doğru Yazılışı

    İnternet üzerinden Türk Dil Kurumu sitesinden pek çok farklı kelimenin doğru yazımı öğrenilmeye çalışılmaktadır. Bu kelimeler arasında yeryüzü sözcüğü de geliyor. Peki, yeryüzü nasıl yazılır? Yer yüzü TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Yeryüzü kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Yeryüzü Nasıl Yazılır? Yer Yüzü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yeryüzü Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazımı ‘yeryüzü’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani yeryüzü kelimesi Türkçe içerisinde bitişik olarak ele alınır. Bu doğru yazılışı ile beraber farklı cümleler içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.

    Yeryüzü TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘yeryüzü’ biçiminde geçmektedir. Pek çok kişi internet üzerinden Türk dil kurumunun sitesine giriş yaparak bu konuda bilgi almaya çalışıyor.

    Yeryüzü (doğru)
    Yer yüzü (yanlış)

    Yeryüzü Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Yeryüzü kelimesinin doğru yazılışı üzerinden cümle içerisinde kullanmak gerekirse;

    ‘’Yeryüzüne senin gibi güler yüzlü insanlar gerekir.’’

    ‘’Yeryüzü bugüne kadar birçok yetenekli insan gördü’’

    Yeryüzü Nedir?

    Yeryüzü kelimesinin anlamı ‘üzerinde canlı varlıkların yaşadığı toprak parçası’ olarak nitelemek mümkün. Aynı zamanda dünya anlamı üzerinden de ele alınabilir.

     

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