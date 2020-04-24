Yeryüzü Nasıl Yazılır? Yer Yüzü Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yeryüzü Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin doğru yazımı ‘yeryüzü’ şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani yeryüzü kelimesi Türkçe içerisinde bitişik olarak ele alınır. Bu doğru yazılışı ile beraber farklı cümleler içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.



Yeryüzü TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazılışı ‘yeryüzü’ biçiminde geçmektedir. Pek çok kişi internet üzerinden Türk dil kurumunun sitesine giriş yaparak bu konuda bilgi almaya çalışıyor.



Yeryüzü (doğru)

Yer yüzü (yanlış)



Yeryüzü Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Yeryüzü kelimesinin doğru yazılışı üzerinden cümle içerisinde kullanmak gerekirse;



‘’Yeryüzüne senin gibi güler yüzlü insanlar gerekir.’’



‘’Yeryüzü bugüne kadar birçok yetenekli insan gördü’’



Yeryüzü Nedir?



Yeryüzü kelimesinin anlamı ‘üzerinde canlı varlıkların yaşadığı toprak parçası’ olarak nitelemek mümkün. Aynı zamanda dünya anlamı üzerinden de ele alınabilir.