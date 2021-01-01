Yıldız İsminin Anlamı Nedir? Yıldız Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bir gök cismi olarak bilinen yıldız ışıyan ışık saçan kendi ürettiği ışığı kullanan ve bu sayede ışık saçan bir gök cismi olarak sınıflandırılmaktadır.



Yıldız Ne Demek Ne Anlama Gelir?



Altı kelimeden oluşan Yıldız kelimesi kökeni Türkçe den gelmektedir. Farklı iki manaya gelen yıldız kelimesin isim manası da var olmaktadır. Yıldız kelimesinin isim olarak manası baht talih yazı olarak da ifade edilmektedir. Anne ve babalar Yıldız ismini çocuklarına bahtları talihleri güzel olsun ismin manasını hayatları boyunca taşımaları açısından çocuklarına vermektedirler.



Anne ve babalar çocuklarına güzel ve manalı isim vermekle yükümlüdürler. Çocuklarına güzel bir isim vermedikleri taktir de bundan öteki dünyada sual olunacağı söylenmektedir. Bundan dolayıdır ki her anne baba yavrularına güzel ve manalı isim vermek durumundadırlar.



Yıldız İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Yıldız ismi Türkçe bir kelime olup Kur anı Kerim de geçmemektedir. Yıldız isminin Kur anı Kerimde geçmemesi bu ismi çocuklarımıza vermeyeceğimiz anlamına gelmemektedir. Bazı isimler anlamlarının güzelliğinden dolayı isim olarak tercih edilmektedir.