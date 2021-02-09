Yoğunluk Nedir, Nasıl Bulunur? Örnek Yoğunluk Formülü İle Hesaplama Yöntemi



Değişmeyen madde miktarına kütle adı verilir. Maddenin kütlesi eşit kollu terazi ile ölçülür ve "m" harfi ile ifade edilir. Birimi ise g-kg'dır. Hacim ise, maddelerin uzayda kapladığı alan olarak tanımlanmaktadır. Maddelerin hacmi, dereceli silindir ile ölçülür ve "V" harfi ile ifade edilir. Hacmin birimi ise m³ (metreküp)'tür.



Yoğunluk Nedir, Nasıl Bulunur?



Maddelerin birim hacimlerinin 1 cm3 miktarı maddelerin yoğunluğu olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle, bir maddenin kütlesinin hacmine oranı yoğunluğu ifade etmektedir. Yoğunluğun diğer bir adı "özkütle"dir. Maddelerin yoğunluğu "d" harfi ile gösterilir. Birimi ise kg/m³'tür. Yoğunluk, ünlü bilim adamı Arşimet tarafından keşfedilmiştir.



Maddelerin yoğunluğu ilkesine göre, sıvılarda yoğunluğu fazla olan madde dibe çöker ve yoğunluğu az olan madde yüzeyde kalır. Örnek: zeytinyağı - su karışımı. Yoğunluğun formülü ise şu şekildedir:



Yoğunluk (d) = Kütle (m) / Hacim (V)



Belirli bir şekle sahip olmayan cisimlerde yoğunluğu hesaplayabilmek için öncelikle;

● Eşit kollu terazi yardımıyla maddenin kütlesi bulunur.

● Dereceli silindire sıvı konulur. Sıvının 1. seviyesi ve son seviyesi arasındaki fark alınır. Bu fark maddenin hacmini verir.

● Kütle ve hacim belirlendikten sonra maddenin yoğunluğu kolaylıkla bulunur.

Örnek Yoğunluk Formülü İle Hesaplama Yöntemi



Örnek: Sitrik asidin 20 m³'ü 60 kg ise, sitrik asidin yoğunluğu nedir?



Kütle (m) = 60 kg

Hacim (V) = 20 m³

Yoğunluk (d) = ?



Formül: d = m / V üzerinden sorunun çözümünü yapalım.



d = 60 / 20

Cevap: d = 3 kg / m³