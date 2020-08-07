YÖK’ün sanal fuarı bitmeden mutlaka ziyaret edin

200 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda kurumlar canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Programlar, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatıldığı fuara, https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.