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    HaberlerEğitim Haberleri YÖK’ün sanal fuarı bitmeden mutlaka ziyaret edin
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    07.08.2020 - 07:00 |

    YÖK’ün sanal fuarı bitmeden mutlaka ziyaret edin

    YÖK üniversite tercihi yapacak adaylar için Kovid-19 salgınının risklerini en aza indirgemek amacıyla “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı” düzenliyor. Bugün devam eden fuarla adaylara, tercih edecekleri üniversite ve programların dijital ortamda tanıtılması hedefleniyor.

    YÖK’ün sanal fuarı bitmeden mutlaka ziyaret edin

     

    200 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda kurumlar canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Programlar, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatıldığı fuara, https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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