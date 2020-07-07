BİST119.3390.72EURO7.75-0.20USD6.85-0.05ALTIN396.060.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
    ABONE OL
    07.07.2020 - 21:11 |

    Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Yunanca dili öğrenilirken sayıların da unutulmaması gerekiyor. Yunan sayıları, Yunan Alfabesindeki harfler kullanılarak ifade ediliyorlar. Yunan alfabesi İyonya alfabesini kullandıkları için Latince ile karıştırılabiliyor. Fakat sayıları öğrenmek için gramer bilgisi gerekmiyor. Ezberleme yöntemini kullanarak Yunanca sayıları öğrenebilir ve günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Yunanca sayıların nasıl yazıldığını, okunduğunu ve Türkçe okunuşlarını sizler için derledik.

    Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

    Birçok dilde olduğu gibi Yunan dilinde de önemli olan 0’dan 9’a kadar olan tek haneli ve 100’e kadar olan onluk sistemdeki sayıları bilmeniz yetiyor. Birler ve onlar basamağındaki sayıları ezberlediğiniz takdirde 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz..

    Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır?

    0= μηδέν = miden 1= ένα = ena 2 = δύο = dyo 3 = τρία = tria 4 = τέσσερα = tessera 5 = πέντε = pente 6 = έξι = exi 7 = εφτά =efta
    8 = οχτώ = ochto 9 = εννέα = ennea
    10 = δέκα = deka
    20 = είκοσι = eikosi
    30 = τριάντα = triánta
    40 = σαράντα = saranta
    50 = πενήντα = peninta
    60 = εξήντα = exinta
    70 = εβδομήντα = evdominta
    80 = ογδόντα = ogdonta
    90 = ενενήντα = eneninta
    100 = εκατό = ekato

    Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı

    0= mizen 1= enna 2= diyo 3= tria 4= te-sera
    5= pezze 6= eksi 7= eftaa 8= okto 9= enneya
    10= deka 20= ikosi 30= triazza 40= sarazza 50= penizza
    60= ekzizza 70= evdomizza 80= ogdozza 90= enenizza 100= ekato

    100’e kadar Yunanca Sayıları Yazma Ve Okuma

    Yunanca sayıları okumak ve yazmak istiyorsanız öncelikle olarak, 0’dan 9’a kadar birler basamağındaki sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları bilmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı okuyup, yazabilirsiniz. .

    Yunanca sayılarda sadece 11 ve 12 rakamlarının yazılışı düzeni bozuyor. 11’i söylerken önce 1’i, sonra 10’ söylüyorsunuz. 12’de de durum aynıdır. Önce 2’yi,sonra 10’u söylüyorsunuz.
    11= έντεκα = endeka = ezdeka
    12= δώδεκα = dodeka = dodeka

    21= είκοσι ένα = eikosi ena = ikosi enna
    32= τριάντα δύο = triánta dýo =triazza diyo
    43= σαράντα τρία = saránta tría = sarazza triya
    54= πενήντα τέσσερα = penínta téssera = penizza te-sera
    65= εξήντα πέντε = exinta pente = ekzizza pezze
    76= εβδομήντα έξι = evdominta exi = evdomizza eksi
    87= ογδόντα εφτά = ogdonta efta = ogdazza efta
    98= ενενήντα οκτώ = enenínta októ = enenizza okto

    Yukarıdaki örnek verdiğimiz sayılardan da göreceğiniz üzere onluk olarak hangi sayıyı yazmak/söylemek istiyorsanız önce onluk sayıyı yazıyorsunuz ardından da birler basamağındaki sayıyı yazıyorsunuz.

    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İnanılmaz olay! 'Tapulu malım' dediği yolu ulaşıma kapattı

    İnanılmaz olay! 'Tapulu malım' dediği yolu ulaşıma kapattı

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Wimbledon Tenis Turnavasının 1902'den beri kullanılan tenis topu kaç santigrat derecede saklanır? Kim Milyoner Olmak İster

    Wimbledon Tenis Turnavasının 1902'den beri kullanılan tenis topu kaç santigrat derecede saklanır? Kim Milyoner Olmak İster

    Sıradaki Haber