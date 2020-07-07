Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı
Yunanca dili öğrenilirken sayıların da unutulmaması gerekiyor. Yunan sayıları, Yunan Alfabesindeki harfler kullanılarak ifade ediliyorlar. Yunan alfabesi İyonya alfabesini kullandıkları için Latince ile karıştırılabiliyor. Fakat sayıları öğrenmek için gramer bilgisi gerekmiyor. Ezberleme yöntemini kullanarak Yunanca sayıları öğrenebilir ve günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Yunanca sayıların nasıl yazıldığını, okunduğunu ve Türkçe okunuşlarını sizler için derledik.
Birçok dilde olduğu gibi Yunan dilinde de önemli olan 0’dan 9’a kadar olan tek haneli ve 100’e kadar olan onluk sistemdeki sayıları bilmeniz yetiyor. Birler ve onlar basamağındaki sayıları ezberlediğiniz takdirde 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz..
Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır?
0= μηδέν = miden 1= ένα = ena 2 = δύο = dyo 3 = τρία = tria 4 = τέσσερα = tessera 5 = πέντε = pente 6 = έξι = exi 7 = εφτά =efta
8 = οχτώ = ochto 9 = εννέα = ennea
10 = δέκα = deka
20 = είκοσι = eikosi
30 = τριάντα = triánta
40 = σαράντα = saranta
50 = πενήντα = peninta
60 = εξήντα = exinta
70 = εβδομήντα = evdominta
80 = ογδόντα = ogdonta
90 = ενενήντα = eneninta
100 = εκατό = ekato
Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı
0= mizen 1= enna 2= diyo 3= tria 4= te-sera
5= pezze 6= eksi 7= eftaa 8= okto 9= enneya
10= deka 20= ikosi 30= triazza 40= sarazza 50= penizza
60= ekzizza 70= evdomizza 80= ogdozza 90= enenizza 100= ekato
100’e kadar Yunanca Sayıları Yazma Ve Okuma
Yunanca sayıları okumak ve yazmak istiyorsanız öncelikle olarak, 0’dan 9’a kadar birler basamağındaki sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları bilmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı okuyup, yazabilirsiniz. .
Yunanca sayılarda sadece 11 ve 12 rakamlarının yazılışı düzeni bozuyor. 11’i söylerken önce 1’i, sonra 10’ söylüyorsunuz. 12’de de durum aynıdır. Önce 2’yi,sonra 10’u söylüyorsunuz.
11= έντεκα = endeka = ezdeka
12= δώδεκα = dodeka = dodeka
21= είκοσι ένα = eikosi ena = ikosi enna
32= τριάντα δύο = triánta dýo =triazza diyo
43= σαράντα τρία = saránta tría = sarazza triya
54= πενήντα τέσσερα = penínta téssera = penizza te-sera
65= εξήντα πέντε = exinta pente = ekzizza pezze
76= εβδομήντα έξι = evdominta exi = evdomizza eksi
87= ογδόντα εφτά = ogdonta efta = ogdazza efta
98= ενενήντα οκτώ = enenínta októ = enenizza okto
Yukarıdaki örnek verdiğimiz sayılardan da göreceğiniz üzere onluk olarak hangi sayıyı yazmak/söylemek istiyorsanız önce onluk sayıyı yazıyorsunuz ardından da birler basamağındaki sayıyı yazıyorsunuz.