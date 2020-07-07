Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır? (100'e Kadar) Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu Ve Yazılışı

Birçok dilde olduğu gibi Yunan dilinde de önemli olan 0’dan 9’a kadar olan tek haneli ve 100’e kadar olan onluk sistemdeki sayıları bilmeniz yetiyor. Birler ve onlar basamağındaki sayıları ezberlediğiniz takdirde 100’e kadar istediğiniz sayıyı yazıp, okuyabilirsiniz..



Yunanca Sayılar Nasıl Yazılır?



0= μηδέν = miden 1= ένα = ena 2 = δύο = dyo 3 = τρία = tria 4 = τέσσερα = tessera 5 = πέντε = pente 6 = έξι = exi 7 = εφτά =efta

8 = οχτώ = ochto 9 = εννέα = ennea

10 = δέκα = deka

20 = είκοσι = eikosi

30 = τριάντα = triánta

40 = σαράντα = saranta

50 = πενήντα = peninta

60 = εξήντα = exinta

70 = εβδομήντα = evdominta

80 = ογδόντα = ogdonta

90 = ενενήντα = eneninta

100 = εκατό = ekato



Yunanca Sayıların Türkçe Okunuşu ve Yazılışı



0= mizen 1= enna 2= diyo 3= tria 4= te-sera

5= pezze 6= eksi 7= eftaa 8= okto 9= enneya

10= deka 20= ikosi 30= triazza 40= sarazza 50= penizza

60= ekzizza 70= evdomizza 80= ogdozza 90= enenizza 100= ekato



100’e kadar Yunanca Sayıları Yazma Ve Okuma



Yunanca sayıları okumak ve yazmak istiyorsanız öncelikle olarak, 0’dan 9’a kadar birler basamağındaki sayıları ve 100’e kadar onluk sistem sayıları bilmeniz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra 100’e kadar istediğiniz sayıyı okuyup, yazabilirsiniz. .



Yunanca sayılarda sadece 11 ve 12 rakamlarının yazılışı düzeni bozuyor. 11’i söylerken önce 1’i, sonra 10’ söylüyorsunuz. 12’de de durum aynıdır. Önce 2’yi,sonra 10’u söylüyorsunuz.

11= έντεκα = endeka = ezdeka

12= δώδεκα = dodeka = dodeka



21= είκοσι ένα = eikosi ena = ikosi enna

32= τριάντα δύο = triánta dýo =triazza diyo

43= σαράντα τρία = saránta tría = sarazza triya

54= πενήντα τέσσερα = penínta téssera = penizza te-sera

65= εξήντα πέντε = exinta pente = ekzizza pezze

76= εβδομήντα έξι = evdominta exi = evdomizza eksi

87= ογδόντα εφτά = ogdonta efta = ogdazza efta

98= ενενήντα οκτώ = enenínta októ = enenizza okto



Yukarıdaki örnek verdiğimiz sayılardan da göreceğiniz üzere onluk olarak hangi sayıyı yazmak/söylemek istiyorsanız önce onluk sayıyı yazıyorsunuz ardından da birler basamağındaki sayıyı yazıyorsunuz.