Yüz Yıl Nasıl Yazılır? Yüzyıl Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yüzyıl Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bu kelime için Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘yüzyıl’ biçiminde birleşik olarak yazıldığı görünüyor. Genelde ayrı yazanlar olduğu için hatalı kelime yerine birleşik olarak cümle içerisinde kullanabilirsiniz.



Yüzyıl TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



TDK’ya göre doğru yazılışı ‘yüzyıl’ biçiminde yani birleşik şekilde değerlendirilmektedir.



Yüzyıl (doğru)

Yüz yıl (yanlış)



Yüzyıl Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Değişik cümleler eşliğinde yüzyıl kelimesini örneklendirmek gerekirse;



‘’Bu anlayış yüzyıl önce bile yoktu.’’



‘’Yüzyıllardır kültürümüzde farklı masallar anlatılmaktadır.’’



Yüzyıl Nedir?



Yüzyıl kelimesinin Türkçedeki anlamı ‘bir asır ya da 100 yıl’ şeklinde geçmektedir. Bu anlamı puanlama üzerinden doğru yazılışı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Birleşik olarak yazılan yüzyıl sözcüğü, Türkçede en yaygın kullanılan kelimeler arasındadır.