Yüz Yıl Nasıl Yazılır? Yüzyıl Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Yüzyıl Kelimesinin Doğru Yazılışı
Türkçede yer alan pek çok kelime ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır konusunda hata yapılabiliyor. Yapılan bu hataları arasında yüzyıl kelimesi de yer almaktadır. Bu kelimenin TDK üzerinden doğru yazılışını öğrenebilirsiniz. Peki, yüz yıl nasıl yazılır? Yüzyıl TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Yüzyıl kelimesinin doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.
Bu kelime için Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘yüzyıl’ biçiminde birleşik olarak yazıldığı görünüyor. Genelde ayrı yazanlar olduğu için hatalı kelime yerine birleşik olarak cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
Yüzyıl TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
TDK’ya göre doğru yazılışı ‘yüzyıl’ biçiminde yani birleşik şekilde değerlendirilmektedir.
Yüzyıl (doğru)
Yüz yıl (yanlış)
Yüzyıl Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Değişik cümleler eşliğinde yüzyıl kelimesini örneklendirmek gerekirse;
‘’Bu anlayış yüzyıl önce bile yoktu.’’
‘’Yüzyıllardır kültürümüzde farklı masallar anlatılmaktadır.’’
Yüzyıl Nedir?
Yüzyıl kelimesinin Türkçedeki anlamı ‘bir asır ya da 100 yıl’ şeklinde geçmektedir. Bu anlamı puanlama üzerinden doğru yazılışı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Birleşik olarak yazılan yüzyıl sözcüğü, Türkçede en yaygın kullanılan kelimeler arasındadır.