Yüz yüze eğitim için saatler kaldı

Okullarda, yüz yüze eğitim zili 21 Eylül’de ilkokul 1. sınıflarla birlikte çalacak. İlk hafta uyum programı olacak, 3 haftanın sonunda ise diğer kademelerde yüz yüze eğitimin olup olmayacağına karar verilecek. Sonraki haftalarda ilk etapta üniversiteye hazırlanan 8 ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim planlanıyor.

Diğer kademeler için de birkaç senaryo konuşuluyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Diğer kademelerin de dönüşümlü olarak okula gitmesi, derslerin ve konuların seyreltilmesi, belirli konuların yüz yüze işlenmesi gibi seçenekler öne çıkıyor. Seyreltilme sonucunda oluşabilecek ders açıklarının da uzaktan eğitimle tamamlanması planlanıyor. Uzaktan eğitim kapsamında da EBA TV’nin yanı sıra öğretmenler canlı dersler verecek. Tüm kademelerin açılmasının yerine, hibrit eğitim denilen bu modelin hayata geçirilmesi daha yüksek bir ihtimal.

Devlet okullarında okul öncesi öğrencileri haziranda eğitime başlamıştı, ilkokul 1’lerle birlikte onlar da eğitime devam edecek. Özel okullarda da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum programı kapsamında eğitimler başladı. Şimdi gözler devlet okullarında.

Önce 1 gün gidilecek

Veli, öğrenci ve öğretmenler heyecanla yüz yüze eğitimin yapılmasını beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül’de başlayacak eğitime ilişkin detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Yazıya göre, 21-25 Eylül’de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1. sınıflarda “1 gün yüz yüze eğitim” şeklinde olacak. İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle çocuğunun uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Hafta hafta planlandı

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflarda eğitimde ilk hafta, 1 gün, 30’ar dakikalık, 5 etkinlik saati olmak üzere uyum eğitimi verilecek. Okul öncesinde, 28 Eylül-2 Ekim haftası ve devamında haftada 2 gün olmak üzere günde 30’ar dakikalık, 5 etkinlik saati eğitim yapılacak. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ise aynı hafta, 2 gün, her biri 30’ar dakikalık, 5 ders saati yüz yüze eğitim yapacak. Ders saatleri arasında 10’ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

Veliler bilgilendirilecek

Veliler, çocuklarının okullarındaki temizlik, hijyen durumu, alınan önlemleri merak ediyor. Bakan Selçuk, bu amaçla okul yönetimlerinin, velileri her türlü konuda detaylıca bilgilendirmek için küçük gruplar halinde ya da bireysel olarak görüşmeler yapacağını bunun yanı sıra telefon ve internet gibi çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uzaktan çevrimiçi toplantılar da yapılabileceğini açıkladı. Selçuk, okullar açılmadan önce ilkokul 1. sınıf öğretmenlerinin de velilerle çevrimiçi toplantılar gerçekleştireceğini söyledi.

Veli iletişiminde öğretmenlere yardımcı olacak bir kılavuz hazırladıklarını da kaydeden Selçuk, “Salgın süreci ve yeni normalde ebeveyn kontrolü, evdeki eğitim sürecine yaklaşımlar, kişisel hijyen ve sosyal mesafe alışkanlıklarını düzenleme gibi önemli ayrıntıların yer aldığı bu kılavuz yeni dönemde öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullarımız arasında daha güvenli bir bağ kurup iletişimi daha da güçlendirecek” dedi.



Oyunlarla anlatılacak



Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları, öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün, 3’er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün, 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi de haftada 2 gün, 1’er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.

Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1. sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle yapılacak.