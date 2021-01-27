Yüz Yüze Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Yüzyüze Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Yüz yüze kelimesi de birçok farklı şekilde yanlış yazılabilmektedir. Son zamanlarda birçok insan yüz yüze kelimesinin yazımını araştırmış ve çeşitli internet sitelerine başvurmuştur.



Yüz Yüze Nasıl Yazılır?



Yüz yüze ifadesi, ayrı yazılan bir ifade niteliğindedir. Özellikle son zamanlarda sıkça kullanılan yüz yüze kelimesi, birleşik yazılarak yanlış yapılmaktadır. Yüz yüze kelimesi ayrı yazılmalı ve metinlerde de ayrı yazımı kullanılmalıdır.



TDK'ye Göre Yüz Yüze Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu, yüz yüze kelimesinin yazımını ayrı olarak önermektedir. Yüz yüze kelimesi TDK'ye göre de ayrı bir biçimde yazılmakta ve kullanılmaktadır. ''Yüz yüze eğitim için tüm şartlar hazır.'' Cümlesindeki kullanım doğru, ''Yüzyüze görüşmek istiyorum.'' Cümlesindeki kullanımı ise yanlış olarak yansıtılmaktadır.