Z Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi Z Olan Hayvanlar

L harfi ile başlayan pek çok hayvan bulunmaktadır. Bulunan bu hayvanların özellikleri ve yaşadıkları bölgeler birbirinden farklıdır. Bazıları bilinen ve çok duyulan çeşitlerdir. Bazıları ise insanlar tarafından bilinmemektedir.

Z Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?

Z harfi ile başlayan birçok isim sayılabilir. Sizlere Z harfi ile başlayan hayvanları ve özellikleri detaylıca açıkladık.

- Zargana: Bir balık türüdür. İnce ve uzunluğu ile bilinir. Turna balıkları ile akrabalık ilişkisi bulunur. Alt ve üst çeneleri çok uzundur. Bu özelliği ile diğer balıklardan ayrılmaktadır.

- Zebra: Kaplan postuna benzeyen bir postu bulunur. Büyüklük olarak atlardan küçüktür. Tekparmaklılar familyasındandır. Kalabalık ve sürü halinde yaşarlar. Afrika'nın ormanlık bölgelerinde yaşamaktadırlar. Vücutlarında siyah ve sarımtırak çizgiler bulunur

- Zebra Balığı: Parlak renklidir. Farklı renk düzenleri bulunur. Bu özelliği ile ilgi çekici bir balık türüdür. Genellikle 23 ve 26 derece aralığında yaşarlar. Kuru yemlerle ve canlı yemlerle beslenmektedirler. Üremeleri barbuslara benzemektedir.

- Zebra Kelebeği: Zebraya benzer çizgileri olan siyah ve beyaz renklerden oluşan bir kelebek türüdür. Kelebeklerin kanatlarında bulunan bu desenler ile düşmanların dikkatini kuyruklarına yönelttiği bilinmektedir. Bu özelliği kelebeklerin savunma sistemidir.

- Zebra Köpek Balığı: Orta büyüklükte bir köpek Balığıdır. Ilık kıyı sularında ve tropik mercan resiflerinde yaşarlar. Hint ve Güney Pasifik okyanusunda bulunurlar. Zebra köpek balıkları 3 metre uzayabilirler. ayrıca 30 yıl boyunca yaşamaktadırlar. Esaret altında tutulan zebra köpek balıkları ise 15 yıl kadar yaşamaktadır.

- Zürafa: Zürafagiller familyasındandır. Memeli bir hayvan olan zürafalar Afrika'da açık bölgelerde yaşarlar. 210 ile 220 santimetre aralığında uzunlukları bulunur. Omuz yükseklikleri ise 280 ile 300 santimetre aralığındadır. Zürafaların dişileri 900 kilogramdır. Erkekleri ise 1.350 kilogram olmaktadır.

- Zingel: Percidae ailesindendir. Bir balık türü olan zingel uzun ve ince yapıdadır. Uzunlukları ise 12 ile 48 santimetre aralığında değişmektedir. Avrupa'da nehir veya akarsularda yaşarlar. Kabuklular, böcek larvaları ve suda yaşayan omurgasızlar ile beslenirler. Bunlar dışında küçük balıklar da besinlerinden birisidir.

- Zebu: Bir sığır türüdür. Asya'da tropik bölgelerde yaşamaktadırlar. Sırt bölgesinde, kürek kemiklerinin hizasında orta büyüklükte hörgüç bulunur. Hörgüçleri başlıca özelliklerinden birisidir. Yaşadıkları bölgeler ise Hindistan ve Malezya'dır. Yabani halde yaşarlar.