Zaman Nedir, Ne İle Ölçülür? Tarihte Zaman Kavramı İlk Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Nobel ödüllü bilim adamı Albert Einstein, kuantum fiziği ile birlikte zamanla ilgili çok önemli araştırmalar yapmıştır. Görecelik Kuramını geliştiren Alman bilim adamı, zamanın uzayın farklı bölgelerinde daha hızlı ya da yavaş geçtiğini kanıtlamıştır.



Zaman Nedir?



Zaman, saat, dakika ve saniye gibi sürelerle tanımlanır. Dünyanın hem kendi hem de güneş etrafında dönmesi ile birlikte mevsimler ve günler oluşur. 24 saatlik zaman dilimine gün adı verilir. Günün ilk saatleri tan, fecr, kuşluk, seher ve sabah olarak tanımlanır. Daha sonraki vakitler öğle, ikinci, akşam ve gece yarısıdır.



Zaman Ne İle Ölçülür?



Zaman, fizikte 7 temel büyüklükten biri olarak kabul edilir. Kronometre ile saniye üzerinden ölçülür. Zamanın ölçülmesi, toplumsal hayatın oluşmasında etkili olmuştur. Günün saatlere bölünmesi ve dünyanın aynı zaman dilimini kullanması, planlamaların çok daha kolay yapılmasını sağlamıştır.



Tarihte Zaman Kavramı İlk Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?



Tarihte zaman kavramı ilk kez Antik Mısır İmparatorluğunda ortaya çıkmıştır. İlk saat (kum saati) de Mısırlılar tarafından kullanılmıştır.



Kum saatlerinden sonra birçok farklı saat, farklı coğrafyalarda ve bölgelerde kullanılmaya başlanmıştır. Su ve güneş saatleri de 11. yüzyıldan bu yana kullanılmaktadır. Diğer saat çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir: Mekanik saatler, kol saatleri ve ateş saatleri. Günümüzde ise daha çok akıllı ve dijital saatler tercih edilmektedir.