Zelal İsminin Anlamı Nedir? Zelal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Zelal hem Kürtçe hem de Arapça kökenli olması ile beraber her iki dili de kapsayan bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle zengin bir kültür oluşturması ile beraber kız çocukları için güzel bir anlam sunuyor. Ayrıca hem Kürtçe hem de Arapça olarak değişik anlamları ile beraber hoş bir okunuş sağladığını dile getirmek mümkün.



Zelal Ne Demek?



Özellikle internet üzerinden son dönemlerde çok fazla araştırılan ve duyulan Zelal isminin anlamı konusunda bilgiyi alarak minik yavrunuz için değerlendirebilirsiniz.



- Duru, Arı, saydam ve berrak (Kürtçe)

- Yanılgı ve delalet (Arapça)



Farklı anlamları ile ön plana çıkan Zelal ismi, günümüzde çok fazla bilinmese bile yavaş yavaş ilgi görmeye başlayan adlar içerisinde bulunuyor. Özellikle öne çıkan Kürtçe anlamı üzerinden çok değerli bir mana sunduğunu dile getirmek gerekir.



Zelal İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Zelal isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak konusu haline geldi. Özellikle son dönemlerde çok fazla araştırılması sebebiyle birçok ebeveyn bu bilgiyi almaya çalışıyor. Zelal ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir. Özellikle Yusuf Suresi 8. ve 30. ayetlerde yer alır.