Zeplin Nedir, Ne İşe Yarar? Tarihte İlk Zeplin Ne Zaman Kullanılmıştır?

Dünyada zeplini ilk kullanan Avrupa ülkeleri Almanya, Avusturya ve Danimarka olmuştur. Daha sonra Amerika ve İngiltere'de de yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu hava araçları zeplin balon adıyla da bilinir. Türkiye'nin ilk zeplini ise 1988 yılının Ekim ayında Amerika Birleşik Devletlerinden getirtilmiştir.



Zeplin Nedir?



Zeplin, taşımacılıkta, lojistik destekte ve acil müdahale gerektiren doğa felaketlerinde kullanılan bir hava aracıdır. Hava gemisi olarak da bilinen zeplinler kendi içerisinde kanatlı ve kanatsız olmak üzere ikiye ayrılır. Kanatlı zeplinler daha çok eğlence ve reklam sektöründe tercih edilir.



Zeplin Ne İşe Yarar?



Zeplinin en çok kullanıldığı alanların başında taşımacılık geliyor. Özellikle kısa süreli uçuşlarda tercih edilen bu hava araçları, helyum gazı ile çalışmaktadır. Masrafsız ve kullanışlı olduğu için son yıllarda popülaritesi artan zeplinler, sık sık reklam çalışmalarında da kullanılıyor.



Yangın söndürmek için özel olarak geliştirilmiş 1 milyon litre su kapasiteli zeplin çeşitleri de mevcuttur.



Tarihte İlk Zeplin Ne Zaman Kullanılmıştır?



Zeplin, Alman bilim insanı Ferdinand von Zeppelin tarafından icat edilmiştir. Yaklaşık 15 yıl süren çalışmaların sonunda zeplini tasarlayıp kullanılabilir hale getiren Ferdinan von Zeppelin, icadının isim babası olmuştur.



Tarihte ilk zeplin 2 Temmuz 1900 tarihinde Almanya'nın başkenti Münich'te gerçekleştirildi. Yaklaşık 17 dakika boyunca havada kalan zeplin, 20. yüzyılın en çok ilgi gören icatlarından biri olmuştur.