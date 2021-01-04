Zeren İsminin Anlamı Nedir? Zeren Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Hem kadınlar hem de erkekler için kullanılabilen Zeren isminin kökeni Türkçe olmaktadır. Ülkemizde pek fazla kullanılmayan bu isim bu sebeple bebekleri için farklı isim alternatifleri arayan anne ve babalar için iyi bir seçenek olmaktadır. Ülkemizde şu anda bu ismi kullanan kişi sayısı 2600 civarında olmakla birlikte, son bir yıl içerisinde bebekleri için bu ismi tercih eden aile sayısı ise 64 olmaktadır.



Zeren isminin Anlamı Nedir?



Türkçe kökenli olan Zeren ismi birbirinden hoş anlamlara gelmektedir. Bu anlamlardan ilki zeki ve anlayışı yüksek kimse olmaktadır. Diğer anlamlarının içerisinde Anadolu'da kullanılan bir rüzgar ismi olmaktadır. Bu rüzgar Anadolu'nun bazı bölgelerinde kuzeyden eserken bazı bölgelerinde ise kuzey batı yönünden esmektedir. Zeren isminin son anlamı ise işlediği günahlardan pişman olan ve tövbe eden olmaktadır.



Zeren ismi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Zeren ismi Kuran-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Bu isim caiz olmayan isimler arasında da bulunmamaktadır. Bunun sebebi ise sahip olduğu anlamların insanların gururuna aykırı olmaması, kötü niyet ya da anlam içermemesi ve küfür barındırmaması olmaktadır.