Ziggurat Nedir, Özellikleri Nelerdir? Tarihte Ziggurat Hangi Amaçla Kullanılmıştır?

Zigguratlar Mısır'da bulunan piramitlere benzerlikleri ile dikkat çekmektedir. Dolayısı ile bu iki yapı sürekli birbiriyle karşılaştırılmaktadır. Ziggurat kelime anlamı olarak eski Akadcadan gelmektedir. Anlamı ise düz zemine yapılan inşa demektir. Ziggurat ile Mısır piramitleri hemen hemen aynı dönemlerde inşa edilmiştir. Ancak bu iki yapının kullanım amacı birbirinden farklıdır. Bunun yanında bu iki yapının inşasında farklı yöntemler ve malzemeler kullanılmıştır.



Ziggurat Nedir, Özellikleri Nelerdir?



Ziggurat, Mezopotamya'da inşa edilen ve Mısır piramitlerine benzerlikleri ile dikkat çeken yapılardan bir tanesidir. Asurlular, Sümerler ve Babiller o dönemki dini inançları nedeniyle bu yapıları inşa etmişlerdir. En eski ziggurat M.Ö 3500 ile 4500 tarihleri arasındaki dönemlerde yapılmıştır.



Bu tapınaklara taban bölgesinden başlanırdı. Yukarı çıkarken yavaş yavaş küçültülür ve bir üçgen şeklini alırdı. Bu yapıların en tepesinde ise bir teras bulunurdu. İlk Zigguratın Sümerler tarafından yaptırıldığı düşünülse de bu yönde kesin bir kanıt bulunmamıştır.

● Zigguratlar o dönemlerde tapınak olarak kullanılmıştır. bu yapılar halkın tanrı ile bağlantı kurmasının bir yolu olarak görülmekteydi.

● Bu dönemde seküler toplumun da temelleri bu şekilde atılmış oldu.

● Kralın gücünün de çok önemli bir işaretiydi.

● Antik Mezapotomya döneminde kralların oldukça büyük zigguratlar inşa etmesi oldukça önemliydi.

● Bu şekilde krallar bir nevi ölümsüzleştirilmiş oluyordu.

Tarihte Zigguratlar Hangi Amaçla Kullanılmıştır?



Tarihte zigguratların tam olarak ne için kullanıldığı anlaşılamamıştır. Ancak Sümer ile Akad metinlerinde zigguratların tanrıların dünyadaki evi olarak görüldüğü anlaşılmıştır.



Sümerler, medeniyetin ilk getirildiği uygarlıklardan biriydi. Bunun yanında zigguratların ilk kez inşasını da Sümerler yapmıştır. İlk zigguratlar Uruk'ta inşa edilmiştir. Bu dönemdeki yapılar bir platform üzerine inşa edilen basit yapılar şeklindeydi. Bu dönemde inşa edilen ilk zigguratlardan bir tanesi Uruk'ta bulunan ve Beyaz Tapınak ismi verilen 12 metre yüksekliğindeki yapıdır.



Sonrasında inşa edilen zigguratlar bu ilk dönem yapılarına oranla çok daha büyük ve devasadır. Yapılan arkeolojik kazılarda zigguratların yerleşim yerlerine yapılan ilk yapılar olduğu da ortaya çıkmıştır. Mezapotamya’daki şehirler gelişme gösterdikçe buradaki zigguratların da daha çok büyüdüğü ve gösterişli olduğu görülmektedir.



Bu yapılar din evi olmasının yanında tapınak okulu olarak da kullanılmaktaydı. Dönemin erkek çocukları bu yapılar içinde müstensih eğitimleri almaktaydı.