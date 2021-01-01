Zişan İsminin Anlamı Nedir? Zişan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Birçok anne ve baba son zamanlarda internet üzerinden Zişan isminin anlamı hakkında bilgi almak için araştırma gerçekleştiriyor. Zişan Arap kökenli bir isimdir ve uzun yıllardır Türkçede karışık olarak değerlendirilir. Hem anlamı üzerinden hem de oldukça hoş ve naif telaffuzu ile beraber ele alınabilecek güzel isimlerden biridir.



Zişan Ne Demek?



Nadide özel anlamları eşliğinde erkek ve kız çocuklar için son dönemlerin en popüler isimleri içerisinde Zişan geliyor. Özellikle kız çocukları için daha fazla ilgi gördüğünü ve değerlendirildiğini söylemek mümkün.



- Şanlı ve sereni

- Bir tür lale

- Canlı



Bu şekilde farklı ve her anlamı ile birbirinden değişik etki yaratan Zişan ismini değerlendirebilirsiniz.



Zişan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Özellikle sadece isim anlamı değil sözcük anlamı üzerinden de onurlu ve şerefli bir tanıma sahip olan Zişan isminin, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusu. Zişan ismi Kur'an'da geçmeyen adlardan biridir. Farklı anlamları üzerinde güzel bir etki yaratan ve hem erkek hem de kız çocuklar için kullanılabilecek Zişan adını, isteyen ekleyebilir ve seçim yapabilirsiniz.