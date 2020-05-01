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    HaberlerEkonomi Haberleri 1 Mayıs altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları...
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    01.05.2020 - 09:15 |

    1 Mayıs altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu altının yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İstanbul Borsası'nın işleme kapalı olduğu 1 Mayıs Cuma gününde herhangi bir işlem olmayacak ancak altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam edecek. Haftanın son işlem gününü 0,21 artışla 383 lira seviyesinden tamamladı. Peki altın fiyatlarında bugün son durum ne?

    1 Mayıs altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle istanbul Borsası bugün işleme kapalı olacak. Altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün günü 383 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatında son durum ne? İşte 1 Mayıs 2020 altın fiyatları...

    İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.

    İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın İstanbul Borsasının işleme kapalı olduğu 1 Mayıs Cuma gününde Gram altın 377,31 TL alış ve 377,54 TL satış fiyatından illem görmeye devam ediyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış 607.10 TL alış 621.60 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış 1.210,50 TL satış 1.242,90 TL'den işlem görüyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın fiyatları 2.484,70 TL alış 2.542,60 TL satış fiyatında işlem görüyor.

     

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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