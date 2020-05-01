1 Mayıs altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek Yarım ve Tam altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Mayıs Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle istanbul Borsası bugün işleme kapalı olacak. Altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün günü 383 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatında son durum ne? İşte 1 Mayıs 2020 altın fiyatları...

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın İstanbul Borsasının işleme kapalı olduğu 1 Mayıs Cuma gününde Gram altın 377,31 TL alış ve 377,54 TL satış fiyatından illem görmeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 607.10 TL alış 621.60 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 1.210,50 TL satış 1.242,90 TL'den işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 2.484,70 TL alış 2.542,60 TL satış fiyatında işlem görüyor.