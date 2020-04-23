1 milyon yazılımcıya sektörden tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ne sektörden destek yağıyor. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kübra Erman Karaca, yıllardır dile getirdikleri konuyu, Cumhurbaşkanının hedefi olarak duymanın kendilerini çok memnun ettiğini ve projeyi kesinlikle desteklediklerini söyledi. Karaca, “Salgın nedeniyle yazılım çözümlerinin ne kadar önemli olduğu tekrar ortaya çıktı. Bulut servislerinin sağlanması, entegrasyon işlemlerinin yapılması, evden kesintisiz çalışmanın desteklenmesi, teknoloji firmalarının çalışmalarını devam ettirebilmesi için kaliteli, güvenilir yazılım çözümlerine ihtiyaç giderek artıyor. Bu alanda projelerimiz var ve bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.



Eleman açığı var



Sektördeki toplam istihdamın 140 bin kişi olduğunu aktaran Karaca, “Bu rakamın bunun çok üstünde olması gerekiyor. Yazılım sektöründe çalışacak adaylar ne yazık ki yeterli mesleki beceriye sahip olmadan üniversitelerden mezun oluyor. Bilgisayar Mühendisliği dışındaki bölümlerden mezun olanların bilişimde yetiştirilmesiyle istihdamı artırabiliriz” diye konuştu.



Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı da, Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanına, böyle stratejik bir kalkınma hareketini başlatmalarından dolayı teşekkür ederken, “Minnettar kaldığımızı paylaşmak isteriz. Bu Türk yazılım sanayi için bir milat ve geleceğimizi teknoloji kalkanı ile inşa etme yolunda büyük bir atılımdır. Böyle öncelikli bir eylem planında yazılımın, istihdamın artırılmasında stratejik ve kritik bir sektör olarak konumlandırılması son derece doğru bir hamledir. Sektörde çalışan sayısı ihtiyacın yüzde 50 altında”dedi.



Bu süreç biraz zorlu

5 milyar TL’lik büyüklüğe sahip sektörün içinde bulunduğumuz koronavirüsle mücadele sürecinde İstikrar Kalkanı destek paketinde yer almadığına da dikkat çeken Kamalı, “Büyük çoğunluğu 50 çalışanın altında olan yazılım şirketlerimiz maliyetlerini karşılayamadığı için eleman çıkarma riski ile karşı karşıya. Üyelerimizin yüzde 50’si ya tamamen ya da kısmen şirketini kapattı. Yeni istihdam oluşturmakta zorlanacaklarını düşünmekteyiz” uyarısında bulundu.



Bölgede merkez olabiliriz



Gönül Kamalı, Türkiye’nin bölgede yazılım merkezi de olabileceğini dile getirerek, “Bunun için yazılıma özel bir önem verilmeli. Daha önce turizm gibi bazı sektörler için özel olarak verilen desteklerin yazılım için de verilmesi gerekir. Çünkü sektörümüzde büyüme potansiyeli çok yüksek olan ancak yeterli sermaye birikimine sahip olmadığı için bir türlü atılım gerçekleştiremeyen çok sayıda şirket var. Eğer yazılım, önümüzdeki engeller ortadan kaldırılır ve desteklenirse, Türkiye ilk olarak bölgesinin ardından da çok geniş bir coğrafyanın yazılım merkezi olabilir” diye konuştu.

30 bin TL’ye kadar kazanç



Yazılımcıların deneyim ve kıdeme bağlı olarak ücretleri değişmekle beraber mühendis diploması olanların 4.500 TL’den başlayan aylık geliri, 30 bin TL’lere kadar çıkabiliyor. Korgün Yazılım Başkanı Doğan Ufuk Güneş de, sektörde her zaman en büyük eksiklerden birinin iyi yazılımcı bulmak olduğunu belirterek, “Bugüne kadar yurtdışına kaptırıyorduk. Bir milyon yazılımcı sektörün ihtiyacı. Yapay zeka, siber güvenlik, büyük veri, bulut gibi alanlarda çalışacak eleman ihtiyacı var” dedi.