10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru ve sonuç sorgulama ekranı! Ziraat Bankası,Vakıfbank, Halkbank destek kredi başvurusu...

Corona virüs nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilerin oluşmaması için Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank vatandaşlara temel ihtiyaç kredisi sunuyor. 10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç kredisinde faiz oranı ise 0.49 olarak belirlendi. 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisinde 36 ay vade imkanı yer alıyor. İşte 10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru ve sonuç sorgulama ekranı...

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel müşteriler;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasından Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parola oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)adresinden takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ NASIL KULLANILABİLİR?

Kredi kullanabilmeniz için öncelikle tarafınıza mutlaka onay SMS’i gelmesi gerekmektedir.

Onay mesajınızı aldıktan sonra, şubeye gitmeden aşağıdaki adımları takip ederek VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

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VAKIFBANK BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!