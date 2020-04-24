1000 TL sosyal yardım parası başvuru formu! Sosyal yardım sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

1000 TL sosyal yardım parasının 2.faz ödemeleri geçtiğimiz günlerde başladı. Vatandaşlara yardım etmek için devreye alınana sosyal yardım ödemlerinin 3.fazı olacak. 3.faz sosyal yardım parası başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru ekranı ve sorgulama araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program ekranından başvurular yapılabiliyor.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvurusunu yapabilir.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir televizyon kanalının yayınında açıklama yaptı.Bakan Selçuk, "Memurlarımız, kamu işçilerimiz, SGK'den gelir veya aylık alan emeklilerimiz, faz 1 ve faz 2'den bin liralık desteği almış olanlar, İşkur işsizlik ödeneğinden ve İşkur kısa çalışma ödeneğinden yaralanmış olanlar, süreçte bu faz 3 sistemine başvurmuş olsalar dahi faydalanamayacaklar" ifadelerini kullandı.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU ne zaman sonuçlanır?

Başvurular incelendikten sonra belirlenen hanelere ödemler gerçekleştirilecek.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ