1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanır? 3.faz sosyal yardım şartları neler, kimler alabilecek?

1000 TL sosyal yardım parasının 2. fazzı dağıtılmaya başlandıktan sonra 3.faz sosyal yardım ödemeleri gündeme geldi. 3.faz sosyal yardım ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bakan Selçuk, bir televizyon yayınında sosyal yardım ödemeleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım ödemesi sorgulaması nasıl yapılır?

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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Bakan Selçuk, bir televizyon kanalının canlı yayınında açıklama yaptı.

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında üç fazda yürütülen destek ödemelerine yönelik soru üzerine Selçuk, pandemi süresince Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında çok kapsamı bir "sosyal koruma kalkanı" oluşturduklarını, bunu da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, sosyal hizmetlerde alınan önlemler ve sosyal yardımlar olmak üzere 3 başlıkta topladıklarını anımsattı.

Yoğun bir çalışma neticesinde sosyal yardımları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile üç faz altında topladıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

3.FAZ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

"Bu üç fazdan birincisini 2,1 milyon haneye 1000'er lira destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımlar alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde ve biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerine de yine bu hafta içinde ulaşıyoruz. Ayrıca pazartesinden itibaren Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık."

E-DEVLET DIŞINDA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Bakan Selçuk, e-devlet üzeriden müracaat yapamayacak olanlar ya da internet kullanmayanlara nasıl bir destek verildiği yönündeki soru üzerine, ailede bir kişinin e-devlet şifresi olması halinde hane bazlı sisteme başvurulabildiğini, internet ya da şifre alınmasında herhangi bir sorun yaşanması halinde ise il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sistemden yararlanılabileceğini söyledi.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!

"Şu anda 800 bini aşkın bir başvuru aldık"

Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların pazartesi itibarıyla e-devlet üzerinden açıldığını hatırlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"Faz 3'ü talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz ama şunu söyleyebilirim, pazartesi akşam açmamıza rağmen şu anda 800 bini aşkın bir başvuru aldık. Tabii sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına da 5'e ayırdık. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre '0-2-4-6-8' olarak vatandaşlarımız pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma başvurabilecekler. Akabinde cumartesi pazar günleri de kimlik numarasını son hanesi kısıtı olmadan bütün vatandaşlarımız başvuracaklar. Orada tabii ki bizim belirlediğimiz belli başvuramayacak gruplar vardı. Memurlarımız, kamu işçilerimiz, SGK'den gelir veya aylık alan emeklilerimiz, faz 1 ve faz 2'den bin liralık desteği almış olanlar, İşkur işsizlik ödeneğinden ve İşkur kısa çalışma ödeneğinden yaralanmış olanlar, süreçte bu faz 3 sistemine başvurmuş olsalar dahi faydalanamayacaklar."

Bakan Selçuk, SGK sorgusu tamamlanan başvuruların 1003 vakfın ekranına düştüğünü, bunların yerel koşullar akabinde değerlendirmesiyle ödeme emirlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, dönemsel muhtaçlık kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının da vakıflar aracılığıyla değerlendirilmiş olacağını ifade etti.

"Vakıflarımıza yarım milyarı aşkın destek yolladık"

Daha önceden sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların devam edip etmediği sorusunu ise Selçuk şöyle yanıtladı:

"Biz bu süreçte vatandaşlarımızın her daim yanlarında olacağız. Zaten Faz 1'de biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla mevcut düzenli yardım alan vatandaşlarımızı desteklemiş olduk. Onun haricinde bizim her ay vakıflara gönderdiğimiz, illerinde, ilçelerindeki ihtiyaç sahibi haneleri tespit edip, destek olmaları için gönderdiğimiz periyodik payı da ilk önce 135 milyondan 180 milyon liraya çıkardık, hem ramazan olması hasebiyle hem de bu süreç dolayısıyla da bunu da iki periyodik artı bir de ramazan katkısını da ekleyerek 500 milyon, yani yarım milyarı aşkın bir destek yolladık vakıflarımıza. Dolayısıyla vakıflarımız da bu süreçte ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek ulaştırmaya devam edecekler."

"İhtiyaç sahibi tüm vatandaşımızın faz 3'e başvurmasını istiyoruz"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Şartlı Eğitim Yardımı, öksüz-yetim yardımları, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına yapılan yardımlarda da artış kararı alındığını anımsatarak, "Biz 43 tematik programımızda güncellemeler yaparak yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ama biz dönemsel ihtiyaç sahibi tüm vatandaşımızın da faz 3'e başvurmasını istiyoruz." diye konuştu.