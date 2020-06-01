12 Ay ödemesiz, düşük faizli Konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat - Vakıfbank - Halkbank başvuru şartları neler?

Son dakika haberlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kovid- 19 salgınının ekonomiye etkilerini bertaraf etmek için dört koldan mücadele ederken, normalleşme süreci için yeni destek paketi bugün devreye giriyor. 12 Ay ödemesiz, düşük faizli Konut kredisi için vatandaşlar arayışa geçti. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından sağlanacak olan konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? Konut kredisi ödeme tablosu nasıl? İşte konut kredisine başvuruda bulunmayı düşünenler için bilmesi gerekenler...

KONUT KREDİSİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından sağlanan konut kredisi başvuru işlemlerini şubelerden ve ya resmi internet siteleri üzerinden bilgi alarak gerçekleştirebilirsiniz.

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