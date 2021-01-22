22.01.2021 - 17:19 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
150 öğretim üyesi alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak.
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.
Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
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