150 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / ​​​​​​​Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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