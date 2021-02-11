20 akademik personel alınacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alacak.

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