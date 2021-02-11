11.02.2021 - 17:51 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
20 akademik personel alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 akademik personel alacak.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alacak.
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Akıntıya kapılan minibüsten son anda atladılarBursa'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.