Yeni promosyon ücretleri belli oldu! 2020 Emekli promosyon ücretine ne kadar zam yapıldı?

Emekli promosyon ödemelerinde yeni ücretler belli oldu. Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ücretlerinde yeni rakamlar SGK ve bankalar arasında gerçekleştirilen toplantının ardından belirlendi. İlk olarak 2017 yılında promosyon ücreti almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı. Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu. Şubat ayı içerisinde sona eren sözleşmenin ardından yeni rakam için SGK ve bankalar arasında kritik anlaşma gerçekleştirildi Peki yeni promosyon ücretleri ne kadar oldu?

YENİ PROMOSYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı;

1500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 500 TL,

1500-2500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL,

2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır.

BUGÜN SAAT 10:30'DA İMZALANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün düzenlenen bir törenle saat 10.30'da imzalandı..

PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Emekli promosyon ücretleri konusunda özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yaparken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?

TEB, maaşı 999 TL'ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL'ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL'ye çıkıyor.

QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.

Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.