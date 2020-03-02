Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri konusunda Kamu ve Özel bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İlk promosyon ödemesini 1 Mart 2017 yılında alan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı. Emekliler hali hazırda emekli maaşı aldığı bankanın promosyon teklifini öğrendikten sonra bu teklifi beğenmediği takdirde herhangi özel bir bankaya emekli maaşını taşıyıp yüksek promosyon ücretleri alabiliyor. Peki Promosyon ücretleri ne kadar oldu?

PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.

PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

Emekli promosyon ücretleri konusunda özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yaparken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.