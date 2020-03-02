Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Emekli promosyon ödemeleri için araştırmalar sürüyor. Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde merakla beklenen gün geldi çattı. İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan 12,5 milyon emekli geçen 3 yıllık sürenin ardından araştırmalarına yeniden başladı. 1 Mart itibariyle promosyon almaya hak kazanan emekliler hangi banka ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Maaşı 1.000 TL'ye kadar olan emekliler 300 TL, Bin 2 bin TL arasında olan emekliler 375 TL son olarak ise 2 bin lira üzeri alan emekliler ise 450 lira emekli promosyonu alıyordu. İşte bankalar tarafından verilen yeni ücretler...
Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri konusunda Kamu ve Özel bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. İlk promosyon ödemesini 1 Mart 2017 yılında alan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı. Emekliler hali hazırda emekli maaşı aldığı bankanın promosyon teklifini öğrendikten sonra bu teklifi beğenmediği takdirde herhangi özel bir bankaya emekli maaşını taşıyıp yüksek promosyon ücretleri alabiliyor. Peki Promosyon ücretleri ne kadar oldu?
PROMOSYON ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Emekli promosyon ödemeleri 1 Mart 2020 yılı itibariyle başladı. Promosyon alabilmek için emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
PROMOSYON ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?
Emekli promosyon ücretleri konusunda özel bankaların yüksek promosyon teklifleri emekli vatandaşları cezbetmeye devam ediyor. Bazı bankalar Bin liraya kadar emekli promosyon ödemesi yaparken en yüksek promosyon ödemesi yapan banka ise QNB Finansbank olarak öne çıkıyor. Bankanın yüksek emekli aylığı alanlara 1.250 liraya varan promosyon ödemesi yaptığı biliniyor.