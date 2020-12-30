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30.12.2020 - 07:59 |

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları değişti! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

2021 yılı için geri sayım devam ederken milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2021 MTV oranları da değişti. Geçtiğimiz yıllarda motor silindir hacmi ve model yılına göre belirlenen MTV oranları bu yıl Taşıt Değerlerine göre belirlendi. Örneğin 1-3 yaş arası aracı olup 56.500'ü aşmayan araçlar 1.051 TL ödeyecek. 56.500'ü aşığ 99.000 TL'yi aşmayanlar ise 1.155 TL MTV ödeyecek. İşte 2021 MTV oranları....

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları değişti! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2021 MTV oranları resmen açıklandı. Yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde her yıl olduğundan farklı bir uygulama dikkat çekiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi bilindiği üzere Motorun silindir hacmi ve model yılına göre belirleniyordu. Bu yıl uygulamaya konulan Taşıt Değeri'de kriterler arasında yer aldı. Peki Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

1.300 cm aşağısı olan 1-3 yaş arasındaki otomoobiller 1.051-1261 TL arasında MTV ödeyecek

4-6 yaş arasında olan 733-879 TL arasında, 7-11 yaş olanlar 410-796 TL arasında 12-15 yaş 309-372 TL arasında ve son olarak 16 ve yukarı yaş araçlar ise 109-130 TL arasında MTV ödeyecek

1301-1600 cm'ye kadar olan araçlar 1-3 yaş arasında ise 1.830-2.197 TL arasında, 4-6 yaş arasında ise 1.372-1647 TL arasında, 7-11 yaş arasında ise 796-954 TL arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek

2021 YILINDA HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları değişti Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek

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