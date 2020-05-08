3.faz sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?

3.faz 1000 TL sosyal yardım ödemelerinin başladığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarafından açıklandı. Bakan Selçuk'un açıklamasından sonra sosyal ödemeleri sonucu sorgulaması araştırılmaya başlandı. İşte 3.faz sosyal yardım başvuru sonucu ekranı... Peki e-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilecek? İşte Detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üçüncü faz sosyal yardım programına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal koruma kalkanı paketi oluşturduklarını, bunun sosyal yardımlar, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, sosyal hizmetler yönünün bulunduğunu belirtti.

Selçuk, sosyal yardımların 3 faz halinde planlandığını, birinci fazda 2,1 milyon haneye ulaşıldığını ve bu hanelere 1000'er lira yardım yapıldığını dile getiren Selçuk, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye ulaşıldığını, toplamda 4,4 milyon haneye yardım yapıldığını kaydetti.

Faz 1 ve Faz 2 sosyal yardım programlarındaki hanelerin, Bakanlığın bütünleşik veri tabanında olan, dosyası bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli internet sitelerine başvuran haneler olduğunu ifade eden Selçuk, "Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye bir de internet üzerinden, e-devlet üzerinden bir başvuru başlattık. Orada da hem bir kısa form dolduruyorlar, form sonunda da biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar e-devlete 6 milyonun üstünde başvuru aldık." diye konuştu.

3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı

Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

3.FAZ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI

Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor. Ama peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık."

SOSYAL YARDIM SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında,

halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek kısmında başvurular gerçekleştiriliyor.Başvurular T.C kimlik numarısının son haneisine göre belirlenen günlerde yapılıyor.Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuru yapabilir.

İşte T.C Kimlik numarasının son hanesine göre başvuru günleri;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!