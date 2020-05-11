3. Faz sosyal yardım parası hesaplara yatmaya başladı! 3. faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ve sorgulama ekranı

3. faz sosyal yardım başvuruları halen alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar başvuru yapan kişi sayısının 6 milyona ulaştığını ve 5 Mayıs itibariyle 2.5 milyon aileye 1000 TL sosyal yardım ödemesinin yapıldığını duyurdu. Başvuruların % 60'ının değerlendirme dışı kaldığınıda söyleyen Bakan Selçuk başvuruların halen devam ettiği açıklamasında bulundu. Peki Sosyal Yardım Parası ödemelerinden kimler faydalanabilir? Başvuru sonucu nasıl sorgulanır, Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

3. FAZ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık.

Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde.

Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 600 bin haneye faz 3'te yardım yaptık. Ödemeler yapılırken başvurular da devam ediyor. Mayıs 5'te 2.5 milyon kişiye ödeme yaptık.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SORGULAMA EKRANI

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

Maske ve sosyal mesafe artık hayatımızın bir parçası oldu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşmemizde kurallardan en ufak bir taviz göstermedik.

Koronavirüsle mücadele ve normalleşme sürecine ilişkin ben sordum, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk yanıtladı. Hem de oldukça ayrıntılı bilgiler verdi. Onları paylaşacağım. Ama benim için etkileyici olanı, konularına hâkimiyeti kadar kullandığı dil oldu.

“90 yaşın üstünde, hatta 102 yaşında COVID-19 pozitif olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu oldular, şifa buldular” derken anneannesinden ya da büyük dedesinden söz eder gibi sıcak ifadeler kullanıyordu.

Aile ve Çalışma bakanlıklarının aynı çatı altında toplanması ilk başlarda tartışma konusu olmuştu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise iki bakanlığın birlikte olmasının dinamik süreç yönetimi açısından özellikle bu süreçte yararlı olduğunu söyledi.