06.10.2020 - 07:43 |
5 Ekim 2020 On Numara sonuçları | On Numara sonuçları şanslı numaraları sorgula
On Numara sonuçları açıklandı. Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'nın son çekilişi 5 Ekim 2020 tarihinde yapıldı. Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenen On Numara çekilişine göre şanslı numaralar belli oldu. İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar...
Sisal Şans şans oyunlarıyla kazandırmaya devam ediyor. Dün akşam gerçekleşen On Numara çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu. 10 bilen 1 kişi 311 bin 382 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.
5 EKİM 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
5 - 6 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 26 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 55 - 57 - 58 - 60 - 69 - 73 - 75 - 78
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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bir sonraki çekilişi 12 Ekim 2020 tarihinde Millipiyangoonline.com'da yapılacak.
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