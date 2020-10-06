5 Ekim 2020 On Numara sonuçları | On Numara sonuçları şanslı numaraları sorgula

Sisal Şans şans oyunlarıyla kazandırmaya devam ediyor. Dün akşam gerçekleşen On Numara çekilişinde büyük ikramiye sahibini buldu. 10 bilen 1 kişi 311 bin 382 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı.

5 EKİM 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

5 - 6 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 20 - 26 - 32 - 34 - 40 - 48 - 52 - 55 - 57 - 58 - 60 - 69 - 73 - 75 - 78

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ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bir sonraki çekilişi 12 Ekim 2020 tarihinde Millipiyangoonline.com'da yapılacak.