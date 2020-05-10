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    HaberlerEkonomi Haberleri 700 kişiyi işe alacak
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    10.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    700 kişiyi işe alacak

    Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Kovid-19 sonrasında başta telekomünikasyon, bankacılık olmak üzere hizmet verdiği alanlarda artan çağrı yoğunluğuna cevap vermek amacıyla Erzincan, Samsun, Ankara, İzmir, Ordu, Giresun, Rize, Adıyaman, Çorum ve Karaman illerinde 700 genci istihdam edecek.

    700 kişiyi işe alacak

    AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, şunları söyledi:
    “Salgın ile birlikte günlük çağrı sayımız yüzde 45 arttı. Hızla aksiyon aldık. İletişimden ulaşıma, sağlıktan finansa pek çok özel ve kamu kurumuna hizmet veren AssisTT’te ‘evden çalışma’ modelini, geçen yıl devreye sokmuştuk; bu süreçte tüm çalışanlarımızı bu modele taşıdık. Toplum sağlığı, ekonomi, insanımız ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz.”

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