9 Ağustos Milli Piyango sonuçları sorgulama | Milli Piyango çekilişi sonuçları

Milli Piyango yeni dönemde çok daha fazla kazandırıyor. Yeni dönemin ilk çekilişi 9 Ağustos'ta gerçekleşti. Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda .

9 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SIRALI TAM LİSTE MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

3.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

290611

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

577355

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

175941 066764 435653 232939 170308 237125 141579 444508 103401 658568

241468 401311 641750 520323 523379 678015 641987 304951 060562 400086

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

623560 450793 232256 109101 531683 579930 120752 435003 204884 336929

056195 349533 669856 389183 259525 033461 192154 121676 151888 490374

277956 251626 068868 478073 142271 304495 353226 672882 559941 210384

332875 042085 196803 282911 435548 467814 400277 542071 534707 184544

306961 346474 244024 248143 064757 098747 373837 632053 139315 596846

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

99414 94031 74503 19923 91702 46864 66216 21112 09638 03086

05413 98976 46953 57195 54451 57072 80363 02806 95912 13596

29734 32664 57849 40336 70233 31997 49985 75378 83883 66352

90696 44638 73033 43434 92534 94955 39751 38865 90668 31817

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

3434 4661 8791 3113 5702 3046 5434 2209 0287 6951

5794 6347 8883 7007 3470 5012 8470 1214 0487 6886

2728 6915 2003 5397 1293 8329 9514 2630 5068 0518

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

225 466 875 964 457 661 720 841 120 824

567 000 836 922 627 255 252 700 646 979

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

87 07 70 71 42 30 57

Son 1 rakamına göre 30 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

1 6

3.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

090611 190611 390611 490611 590611 690611 200611 210611 220611 230611

240611 250611 260611 270611 280611 291611 292611 293611 294611 295611

296611 297611 298611 299611 290011 290111 290211 290311 290411 290511

290711 290811 290911 290601 290621 290631 290641 290651 290661 290671

290681 290691 290610 290612 290613 290614 290615 290616 290617 290618

290619

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilirler.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

MİLLİ PİYANGO'DA TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.