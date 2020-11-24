9 ayda 335 milyon dolarlık yeni işlem

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık en büyük leasing şirketi olan İş Leasing’in konsolide aktif büyüklüğü 12 milyar TL’ye ulaşırken, leasing portföyü 2019 yıl sonuna göre yüzde 31 oranında artarak 6.7 milyar TL oldu. Takipteki kredilerinin leasing portföyüne oranı sektör ortalamasının önemli ölçüde altında olan İş Leasing aktif kalitesini koruyarak 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılının dokuz aylık döneminde de kira alacakları pazar payını geliştirmeye devam etti.

Taksit kolaylığı

İş Leasing Genel Müdürü Mehmet Karakılıç, “Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre leasing alacakları ve müşteri adedi açısından sektördeki payımızı önemli oranda artırdık. Bu gelişimi sağlarken aktif kalitemizi ön planda tutmaya özen gösterdik” diye konuştu.

Karakılıç, “Salgın döneminde leasing taksit ödemelerinin ertelenmesini talep eden müşterilerimize imkanlarımız dahilinde kolaylık sağladık. Yurtiçi ve yurtdışından sağlayacağımız kaynakları başta ihracatçı firmalar ve KOBİ’ler olmak üzere, firmaların yatırım finansmanı için hazır bulunduracağız” dedi.