BİST119.2810.42EURO7.850.15USD6.850.05ALTIN400.740.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de devasa paket için görüşmeler başladı! 1 trilyon dolardan başlıyor...
    ABONE OL
    20.07.2020 - 22:11 | | AA

    ABD'de devasa paket için görüşmeler başladı! 1 trilyon dolardan başlıyor...

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve bugün görüşmeleri başlayan yeni teşvik paketinin tutarının 1 trilyon dolardan başlayacağını, söz konusu teşvik paketinin odağında çocuklar, istihdam ve covid-19 aşısının olacağını bildirdi.

    ABD'de devasa paket için görüşmeler başladı! 1 trilyon dolardan başlıyor...

     

    Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirmeyi planladıkları yeni teşvik paketine yönelik son 2 haftadır yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Mnuchin, teşvik paketi teklifini 1 trilyon dolarla başlatmaya odaklandıklarını ve bunun büyük bir etki yaratacağını düşündüklerini vurguladı.

    Mnuchin, "Odak noktası, dediğim gibi çocuklar, istihdam ve aşılar hakkında. Acil kullanım için yıl sonuna kadar aşıya sahip olduğumuzdan emin olacağız. Başkan ve Başkan Yardımcısını yeni bilgilendirdik, bunu onayladılar." dedi.

    Konuya ilişkin yarın Cumhuriyetçilere bilgi vereceklerini aktaran Mnuchin, ardından görüşmeleri başlatmak üzere Demokratlarla da bir araya geleceklerini ifade etti.

    Mnuchin, artan işsizlik sigortasının süresi dolamadan işsiz kalan Amerikalıları koruyabilmek için yeni teşvik paketine ilişkin yasayı bu ayın sonuna kadar geçirmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

    Yeni paketin içeriğine ilişkin detaylar da paylaşan Mnuchin, insanların yeniden işlerine dönebilmeleri amacıyla işletmeleri teşvik edecek vergi indirimlerinin olacağını kaydetti.

    Okulların güvenli bir şekilde açılabilmesi ve eğitime devam edilebilmesi için de eyaletlere büyük teşviklerin olacağını belirten Mnuchin, önemsiz davaların okullar, üniversiteler ve işletmelerin yeniden açıklamasını engellemediğinden emin olmak istediklerini bildirdi.

    İzmir'de makilik alanda yangınİzmir’in Balçova ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının bir evden çıkıp makilik alana sıçradığı öğrenildi. Öte yandan yangına 4 arazöz, 1 dozer, 1 helikopter müdahale ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 şehidin ilkokul arkadaşı oldukları ortaya çıktı

    2 şehidin ilkokul arkadaşı oldukları ortaya çıktı

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Tatil felakete dönüştü! Eşi sinir krizi geçirdi

    Tatil felakete dönüştü! Eşi sinir krizi geçirdi

    Sıradaki Haber