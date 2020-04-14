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    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de ihracat fiyat endeksi martta düşüşünü sürdürdü
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    14.04.2020 - 18:26 | | AA

    ABD'de ihracat fiyat endeksi martta düşüşünü sürdürdü

    ABD'de ihracat fiyat endeksi martta aylık yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 3,6 azaldı.

    ABD'de ihracat fiyat endeksi martta düşüşünü sürdürdü

     

    ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

    Buna göre, ülkede ihracat fiyat endeksi, martta aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Endekse ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1,9 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, şubat ayında yüzde 1,1 düşmüştü.

    Endeks, mart ayındaki azalışla Ocak 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük aylık düşüşü gösterdi.

    İhracat fiyat endeksi martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı.

    Bu dönemde ihracat fiyat endeksindeki azalışta, tarım ve tarım dışı ürünlerin ihracat fiyatlarındaki düşüş belirleyici oldu.

    ABD'de ithalat fiyat endeksi ise martta geçen aya kıyasla yüzde 2,3 azaldı. Endekse ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 düşmesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi şubat ayında ise yüzde 0,7 düşmüştü.

    İthalat fiyat endeksi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 4,1 azalış kaydetti.

    Bu dönemde ithalat fiyat endeksindeki düşüş, düşük akaryakıt fiyatlarından kaynaklandı.

      Askerlikte celp dönemi bir ay uzuyorMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.
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