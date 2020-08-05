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    HaberlerEkonomi Haberleri AB'de perakende satışlar haziranda arttı
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    05.08.2020 - 12:35 | | AA

    AB'de perakende satışlar haziranda arttı

    Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2'lik artış gösterdi.

    AB'de perakende satışlar haziranda arttı

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 5,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,3 yükseldi.

    AB'de ise perakende satışlar, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 1,3 arttı.

    AB ülkeleri arasında haziranda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 21,9 ile İrlanda’da, yüzde 16,5 ile İspanya'da ve yüzde 13,8 ile İtalya'da gerçekleşti.

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