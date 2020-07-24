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    HaberlerEkonomi Haberleri Akbank, Türkiye’nin en iyi bankası seçildi
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    24.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Akbank, Türkiye’nin en iyi bankası seçildi

    Finans yayın gruplarından Euromoney’nin “Awards for Excellence 2020 - Mükemmellik Ödülleri 2020” kapsamında Akbank bu yıl da  “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçildi.

    Akbank, Türkiye’nin en iyi bankası seçildi

    Akbank’tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türk bankacılık sektörünün yurt dışında güçlü ve sağlam algısının yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından her zaman değer bulduğunu ve bu sebeple de desteklendiklerini belirterek şunları kaydetti:

    “Ödülleri sadece bankamız adına değil sektörümüz adına da alıyoruz. Güçlü finansallarıyla Türkiye Bankacılık sektörü, yurt dışı yatırımcılara güven sağlıyor. Bu sebeple biz de ülkemize kaynak sağladığımız sendikasyon ve bono ihraçları gibi finansal işlemlerimizde, beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşıyoruz.”

    Sektörün salgın döneminde öne çıkan dijitalleşme konusunda da başarılı olduğunu kaydeden Binbaşgil şöyle devam etti:

    “Sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve geleceğin bankacılığı vizyonumuzla, biz de çok başarılı işler yaptık. Yapay zeka ve müşteri deneyimi tasarımı gibi belirlediğimiz ana eksenlerde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca nitelikli insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle yeni normale uyumu konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu yapılanlar ışığında Akbank’a 14. defa “Türkiye’nin En İyi Bankası” unvanı verilmesini çok anlamlı buluyor ve bundan gurur duyuyoruz.”

    İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
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