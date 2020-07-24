Akbank, Türkiye’nin en iyi bankası seçildi

Akbank’tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türk bankacılık sektörünün yurt dışında güçlü ve sağlam algısının yatırımcılar ve finans çevreleri tarafından her zaman değer bulduğunu ve bu sebeple de desteklendiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Ödülleri sadece bankamız adına değil sektörümüz adına da alıyoruz. Güçlü finansallarıyla Türkiye Bankacılık sektörü, yurt dışı yatırımcılara güven sağlıyor. Bu sebeple biz de ülkemize kaynak sağladığımız sendikasyon ve bono ihraçları gibi finansal işlemlerimizde, beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşıyoruz.”

Sektörün salgın döneminde öne çıkan dijitalleşme konusunda da başarılı olduğunu kaydeden Binbaşgil şöyle devam etti:

“Sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve geleceğin bankacılığı vizyonumuzla, biz de çok başarılı işler yaptık. Yapay zeka ve müşteri deneyimi tasarımı gibi belirlediğimiz ana eksenlerde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca nitelikli insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle yeni normale uyumu konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bu yapılanlar ışığında Akbank’a 14. defa “Türkiye’nin En İyi Bankası” unvanı verilmesini çok anlamlı buluyor ve bundan gurur duyuyoruz.”