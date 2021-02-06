Aliexpress Vergi Hesaplama Nasıl Yapılır? Aliexpress Gümrük Vergisi Hesaplama Yöntemi

Aliexpress üzerinden almış olduğunuz ürünler için belirli bir vergilendirme sistemi uygulanmaktadır. Almış olduğunuz bu ürünler Çin üzerinden ülkemize gelmekte ve burada ki gümrükten geçişte gümrük vergisi uygulanmaktadır. Aliexpress sitesinden almış olduğunuz ürünleriniz için vergi hesaplama hizmeti de ardır.



Aliexpress Vergi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Aliexpress üzerinden almış olduğunuz ürünler için birden fazla vergileme sistemi uygulanmaktadır. http://www.tggumruk.com/tr/urun/1225/tarife-ve-mevzuat-danismanligi-gumruk-vergisi-hesaplama bu site üzerinden devlete ödeyeceğiniz gümrük vergisini kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Aliexpress vergi hesaplama için kullanılan birkaç yöntem de vardır. Dolayısıyla alacağınız ürüne göre vergilendirme sistemi de değişkenlik gösterecektir.



AliExpress Gümrük Vergisi Hesaplama Yöntemi



Aliexpressden ürün alırken gümrük vergisini mutlaka hesaplamanız gerekmektedir. Aliexpress için devlet tarafından uygulanan vergilendirme sistemi vardır. Örneğin 200 liralık bir ürün aldınız. Aliexpress üzerinden aldığınız ürün harici ödeyeceğiniz vergilendirme sistemi aşağıdaki gibi olacaktır;

- Çin tarafından yani Çin menşeili bir ürün için %20 ilave gümrük vergisi,

- Özel tüketim vergisi %20

- Gümrük esnasında sunum fiyatı %8

- Damga vergisi 70 kuruş



Bütün bu hesaplamalar yapıldıktan sonra devlete verilecek olan gümrük vergisi 96,70 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Yani almış olduğunuz 200 liralık bir ürün neredeyse size 300 liraya gelmektedir. 1500 Euro’ya kadar bu vergilendirme sistemi geçerlidir. 1500 ve yukarı için de daha fazla vergilendirme vardır.