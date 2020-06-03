Altın fiyatları 3 Haziran 2020 bugün düştü! Gram - çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar arayışa koyuldu. Yeni ayın, yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları kaç TL oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları büyük merak konusu oldu. Bir düşen, bir yükselen altın fiyatları vatandaşları günden güne meraklandırıyor. Peki bugün altın ne kadar? Gün gün ve saat saat değişkenlik gösteren altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler, altının alış ve altının satış fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte altın fiyatları güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:372,48 TL Satış Fiyatı:373,89 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:605,30 TL Satış Fiyatı:613,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.210,90 TL Satış Fiyatı:1.226,70 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.411,90 TL Satış Fiyatı:2.443,40 TL

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik tahmin

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 378 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 626 lira, Cumhuriyet altını da 2.494 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.740 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.



Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.